Южно-Сахалинский камерный оркестр даст серию концертов в областном центре

Серия осенних концертов Южно-Сахалинского камерного оркестра ждет любителей классической музыки. Как сообщил главный дирижер Тигран Ахназарян, уже в пятницу, 24 сентября, в экспозиционном зале исторического парка «Россия-моя история» состоится концерт, посвященный творчеству Петра Ильича Чайковского.

Солистом и дирижером выступит всемирно известный виолончелист, лауреат международных конкурсов Нарек Ахназарян.

Отметим, что Нарек Ахназарян выступает с оркестрами мирового уровня в лучших залах мира. В Южно-Сахалинске именитый музыкант впервые выступит в качестве дирижера.

28 сентября на сцене Чехов-центра камерный оркестр представит программу, посвященную 250-летию композитора Людвига Ван Бетховена. Яркое музыкальное событие станет завершающим мероприятием проекта «FestaФета Бетховен — 250» в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица».

— Наш проект «Бетховен — 250» является действительно масштабным и грандиозным, ведь в течение года был проведен большой цикл мероприятий, посвященных творчеству гения, и завоевал много положительных откликов у ценителей классической музыки, – отметил Тигран Ахназарян.

Продолжением череды культурных событий станут «Дни армянской культуры», которые пройдут в областной столице с 1 по 7 октября. Они будут посвящены знаменитым армянским композиторам, внесшим вклад в развитие мировой культуры.