Южно-сахалинский железнодорожный вокзал обретёт новое лицо

Здесь планируется ремонт подземного пешеходного перехода, сооружённого более 30 лет назад. Затем начнётся ремонт самого здания. Всё это – составные части поэтапной реконструкции железнодорожного комплекса Южно-Сахалинска.

Об этом шла речь на недавней рабочей встрече губернатора Валерия Лимаренко и руководителя Дальневосточной железной дороги (в её структуру входит и островная магистраль) Евгения Вейде. Он сообщил главе области, что все ремонтные работы на вокзале должны завершиться в следующем году.

Преобразования начнут с третьего этажа. Обновятся зал ожидания и билетные кассы, будут внедрены новые сервисы. Всё это сделает пребывание пассажиров более комфортным.

На ремонт подземного пешеходного перехода планируется потратить около 70 млн рублей, сдать в эксплуатацию обновлённый объект рассчитывают до 1 сентября. По словам Евгения Вейде, поэтапная реконструкция вокзального комплекса в Южно-Сахалинске – один из приоритетов Дальневосточной железной дороги.

Руководство области обсудило с главой дороги вопросы развития пассажирских перевозок и обновления инфраструктуры.

Губернатор отметил, что с 2022 года идёт активная интеграция железнодорожного транспорта в городскую систему движения Южно-Сахалинска. Островная область стала одним из первых регионов Дальнего Востока, где началось строительство транспортно-пересадочных узлов, которые позволяют ездить по единому проездному документу на разных видах транспорта, например, автобус-поезд-автобус.

С 2023-го в регионе запущены новые и дополнительные железнодорожные маршруты. Они связывают центр Южно-Сахалинска с отдалёнными районами города – Христофоровкой, Новоалександровском, Дальним. Появились дополнительные поезда из областного центра до Поронайска, Томари, Ноглик. Значительно обновился подвижной состав пригородного сообщения и дальнего следования.

Рост пассажирских перевозок на Сахалине в прошлом году составил 40%. По словам Евгения Вейде, это оказалось выше, чем прогнозировали.

Кроме того, железнодорожники совместно с правительством области участвуют в программе по снижению вредных выбросов в атмосферу. Планы здесь тоже оптимистичны, всё должно получиться.

Антон СМОЛЯКОВ.