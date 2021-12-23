Южносахалинцам напоминают, где можно пройти вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции

В областном центре продолжается вакцинация от гриппа и коронавирусной инфекции. Привиться можно в поликлиниках и в мобильных пунктах.

Граждане старше 18 лет могут сделать прививку от гриппа и Covid-19 планово, обратившись в регистратуру поликлиники, позвонив на горячую линию 1-300 (доб.10) или воспользоваться записью через Госуслуги.

Привиться от Covid-19 и гриппа без предварительной записи можно в мобильных медицинских комплексах, расположенных по адресам:

пл. Победы — ежедневно с 09.00 до 22.00;

ТЦ «Мегаберезка» – ежедневно с 10.00 до 18.00;

ТЦ «Столица» – в рабочие дни с 11.00 до 18.00, в выходные — с 11.00 до 17.00;

ТРК «Сити Молл» — в рабочие дни с 11.00 до 18.00, в выходные — с 11.00 до 17.00;

В рабочие дни действует мобильный пункт на территории УФМС по Сахалинской области (пр. Мира, 56/6). Он работает с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота и воскресенье — выходные.

Также администрация Южно-Сахалинска оказывает содействие трудовым коллективам в организации прививочной кампании против гриппа, пневмококковой и коронавирусной инфекции. Через департамент социальной политики можно оставить заявку на проведение вакцинации сотрудников по телефону 312-710, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.