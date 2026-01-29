Южносахалинцам напоминают о правилах безопасности в общественном транспорте

Чтобы сделать поездку в автобусах комфортной для себя и окружающих, жителям островной столицы рекомендуют придерживаться правил безопасности во избежание травм во время движения транспортного средства.
Южно-сахалинские компании-перевозчики регулярно инструктируют водителей автобусов по транспортной безопасности, включая предрейсовые, сезонные, специальные (внеплановые) инструктажи, охватывающие вопросы эксплуатации, особенностей маршрута, погодных условий, действий во внештатных ситуациях и т. д.
Как рассказала специалист центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Анна Сиговатова, с наступлением зимнего периода, когда дорожные условия усложняются, могут фиксироваться случаи падения пассажиров во время поездки.
– Согласно порядку пользования пассажирским транспортом, при входе в автобус пассажиры обязаны соблюдать меры личной безопасности. Правила пользования наземным городским транспортом размещены в салонах каждого автобуса. Соблюдение этих простых норм — залог безопасности, комфорта и уважительной атмосферы в общественном транспорте, – отметила Анна Сиговатова.
Опытный водитель автобуса высшей категории Александр Довгенко призывает помнить и о взаимной вежливости. Водители всегда следят за посадкой через зеркала и, как правило, дожидаются, пока пожилые люди займут места, прежде чем начать движение. Со своей стороны, пассажирам стоит уступать места тем, кто в этом больше нуждается: пожилым людям, беременным женщинам, пассажирам с детьми и людям с ограниченными возможностями.
– Самый опасный момент — это когда автобус трогается с места или тормозит. Просим всех пассажиров, особенно старшего поколения, всегда держаться за поручни или сразу занимать место. А молодых людей — быть внимательнее к окружающим и уступать места тем, кому это необходимо, – подчеркнул Александр Довгенко.
С более подробной информацией о безопасном поведении во время пользования пассажирским транспортом можно ознакомиться на сайте АО «Транспортная компания».
Ключевые правила безопасности для пассажиров
- войдя в автобус, пассажиру необходимо сесть на любое свободное место или занять устойчивое положение;
- для собственной безопасности необходимо держаться за поручни во время всей поездки, особенно при торможении и трогании с места. Не ходите по салону движущегося автобуса;
- пожилым людям рекомендуется садиться, не дожидаясь начала движения. В салоне оборудованы специальные низкопольные места для пожилых и маломобильных граждан, расположенные у средней двери;
- заранее готовьтесь к выходу. Покидать своё место и двигаться к двери следует только после полной остановки транспорта на запланированной остановке;
- родителям крайне важно объяснить детям, что в автобусе нельзя бегать, высовываться из окон, стоять близко к дверям, сорить или шуметь. Дети должны оставаться на своих местах до полной остановки транспорта.