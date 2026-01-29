Южносахалинцам напоминают о правилах безопасности в общественном транспорте

Чтобы сделать поездку в автобусах комфортной для себя и окружающих, жителям островной столицы рекомендуют придерживаться правил безопасности во избежание травм во время движения транспортного средства.

Южно-сахалинские ком­па­нии-перевозчики регулярно инструктируют водителей автобусов по транспортной безопасности, включая предрейсовые, сезонные, специальные (внеплановые) инструктажи, охватывающие вопросы эксплуатации, особенностей маршрута, погодных условий, действий во внештатных ситуациях и т. д.

Как рассказала специалист центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Анна Сиговатова, с наступлением зимнего периода, когда дорожные условия усложняются, могут фиксироваться случаи падения пассажиров во время поездки.

– Согласно порядку пользования пассажирским транспортом, при входе в автобус пассажиры обязаны соблюдать меры личной безопасности. Правила пользования наземным городским транспортом размещены в салонах каждого автобуса. Соблюдение этих простых норм — залог безопасности, комфорта и уважительной атмосферы в общественном транспорте, – отметила Анна Сиговатова.

Опытный водитель автобуса высшей категории Александр Довгенко призывает помнить и о взаимной вежливости. Водители всегда следят за посадкой через зеркала и, как правило, дожидаются, пока пожилые люди займут места, прежде чем начать движение. Со своей стороны, пассажирам стоит уступать места тем, кто в этом больше нуждается: пожилым людям, беременным женщинам, пассажирам с детьми и людям с ограниченными возможностями.

– Самый опасный момент — это когда автобус трогается с места или тормозит. Просим всех пассажиров, особенно старшего поколения, всегда держаться за поручни или сразу занимать место. А молодых людей — быть внимательнее к окружающим и уступать места тем, кому это необходимо, – подчеркнул Александр Довгенко.

С более подробной информацией о безопасном поведении во время пользования пассажирским транспортом можно ознакомиться на сайте АО «Транспортная компания».

Ключевые правила безопасности для пассажиров