Южносахалинцам предлагают военную службу по контракту

Контрактная служба от Сахалинской области — это возможность для добровольцев осознанно и профессионально выполнить свой долг по защите Отечества с мерами поддержки всей семьи.
Проводится набор на службу по контракту:
- единовременная выплата – 995 тысяч рублей,
- ежемесячная выплата – от 210 тысяч до 400 тысяч рублей (зависит от звания и должности).
- Контракт с министерством обороны РФ.
- Компенсируем затраты на проезд.
- Заключаем контракт с судимыми.
- Опыт службы не обязателен.
- Многочисленные меры поддержки:
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- гарантированное трудоустройство после окончания контракта,
- компенсация коммунальных платежей 50%,
- места в детских садах и школах без очереди,
- ежемесячная выплата 5000 рублей с индексацией пожизненно,
- бесплатный билет на отдых в любое место страны,
- отпуск до 75 дней,
- санаторно-курортное обеспечение,
- полная социальная поддержка семьи, в том числе помощь с трудоустройством.
* Опыт службы в армии не обязателен. * Категории годности по здоровью А, Б, В. * Можно без военного билета.
* Можно с погашенными и не погашенными судимостями, на условном сроке, а также с любыми долгами и т. д.
Наш бот: https://t.me/KontraktSahk_bot
Наш сайт: https://xn--80aaadyvbjochzridu5r.xn--p1ai/
Телефоны: 8-924-491-02-89, 8-800-500-97-22, 8 (4242) 24-40-90.