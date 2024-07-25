Южносахалинцам предлагают военную службу по контракту

Контрактная служба от Сахалинской области — это возможность для добровольцев осознанно и профессионально выполнить свой долг по защите Отечества с мерами поддержки всей семьи.

Проводится набор на службу по контракту:

единовременная выплата – 995 тысяч рублей,

ежемесячная выплата – от 210 тысяч до 400 тысяч рублей (зависит от звания и должности).

Контракт с министерством обороны РФ.

Компенсируем затраты на проезд.

Заключаем контракт с судимыми.

Опыт службы не обязателен.

Многочисленные меры поддержки:

гарантированное трудоустройство после окончания контракта, компенсация коммунальных платежей 50%, места в детских садах и школах без очереди, ежемесячная выплата 5000 рублей с индексацией пожизненно, бесплатный билет на отдых в любое место страны, отпуск до 75 дней, санаторно-курортное обеспечение, полная социальная поддержка семьи, в том числе помощь с трудоустройством.



* Опыт службы в армии не обязателен. * Категории годности по здоровью А, Б, В. * Можно без военного билета.

* Можно с погашенными и не погашенными судимостями, на условном сроке, а также с любыми долгами и т. д.

Наш бот: https://t.me/KontraktSahk_bot

Наш сайт: https://xn--80aaadyvbjochzridu5r.xn--p1ai/

Телефоны: 8-924-491-02-89, 8-800-500-97-22, 8 (4242) 24-40-90.