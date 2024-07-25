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Южносахалинцам предлагают военную службу по контракту

Контрактная служба от Сахалинской области — это возможность для добровольцев осознанно и профессионально выполнить свой долг по защите Отечества с мерами поддержки всей семьи.

Проводится набор на службу по контракту:

  • единовременная выплата – 995 тысяч рублей,
  • ежемесячная выплата – от 210 тысяч до 400 тысяч рублей (зависит от звания и должности).
  •  Контракт с министерством обороны РФ.
  •  Компенсируем затраты на проезд.
  •  Заключаем контракт с судимыми.
  •  Опыт службы не обязателен.
  •  Многочисленные меры поддержки:
    • гарантированное трудоустройство после окончания контракта,
    • компенсация коммунальных платежей 50%,
    • места в детских садах и школах без очереди,
    • ежемесячная выплата 5000 рублей с индексацией пожизненно,
    • бесплатный билет на отдых в любое место страны,
    • отпуск до 75 дней,
    • санаторно-курортное обеспечение,
    • полная социальная поддержка семьи, в том числе помощь с трудоустройством.

* Опыт службы в армии не обязателен. * Категории годности по здоровью А, Б, В. * Можно без военного билета.

* Можно с погашенными и не погашенными судимостями, на условном сроке, а также с любыми долгами и т. д.

Наш бот: https://t.me/KontraktSahk_bot
Наш сайт: https://xn--80aaadyvbjochzridu5r.xn--p1ai/
Телефоны: 8-924-491-02-89, 8-800-500-97-22, 8 (4242) 24-40-90.

 

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