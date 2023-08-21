Южносахалинцам вручили государственные награды за исполнение воинского долга

Торжественная церемония награждения военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, состоялась в военном комиссариате Южно-Сахалинск.

Указом президента Российской Федерации государственной награды — медали Жукова удостоен Мушфик Алмазов, медаль за «За отвагу» вручена Руслану Алмазову.

Также высокой награды — ордена Мужества (посмертно) удостоен Семен Руденко. Награду передали отцу бойца Сергею Георгиевичу. Семье будет оказана вся необходимая помощь.

Обращаясь к военнослужащим, военный комиссар Южно-Сахалинска Илья Земеров выразил благодарность бойцам, которые с честью, мужеством и отвагой выполнили воинский долг.

Слова соболезнования и признательности были адресованы семье погибшего участника СВО – история жизни и подвига бойца навсегда останется в памяти южносахалинцев, сообщает пресс-служба администрации города.