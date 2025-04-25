Южносахалинцев и гостей города приглашают на весеннюю ярмарку

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В островной столице в субботу, 26 апреля, состоится сельскохозяйственная весенняя ярмарка, на которой традиционно свою продукцию представят местные производители.

Торговля начнется в 10.00 и продлится до 16.00 на ярмарочной площадке по адресу: ул. Вокзальная, 71. Гости мероприятия смогут приобрести от сахалинских товаропроизводителей мясо, яйцо, рыбу, мясные полуфабрикаты, молочную продукцию, мёд, сухофрукты. Также экологически чистую продукцию собственного производства представят фермеры: охлажденное мясо птицы, яйцо, сыры, продукцию из козьего молока.

Кроме этого, предприятия общественного питания предложат горожанам плов, пянсе, горячий шашлык.

Праздничную атмосферу и хорошее настроение создадут творческие коллективы ГДК «Родина», Дальненского Дома культуры, ЦНК «Радуга», которые с 11.00 до 13.00 будут выступать с яркими концертными номерами. Для детей проведут мастер-классы.