Южносахалинцев зовут на конкурс «Семейная кухня»

От жителей областного центра ждут заявок на участие в кулинарном конкурсе рыбных блюд «Семейная кухня», который состоится 8 сентября, в рамках фестиваля «Остров-Рыба».

Заявки от семейных команд из 3 человек принимаются до 7 сентября включительно в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по электронной почте dpr@yuzhno-sakh.ru.

По условиям кулинарного поединка на воплощение семейного рецепта каждой команде дается 1,5 часа и один основной ингредиент – рыба лососевой породы. Участники должны приготовить 2 порции блюда, а также презентовать результат совместной работы.

Награждение победителя «Семейной кухни» пройдет 9 сентября на закрытии фестиваля «Остров-Рыба».

Подробнее ознакомиться с правилами конкурса, условиями участия можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Там же размещена форма заявки.

Дополнительная информация по телефону 300-735 (доб. 1, 2).