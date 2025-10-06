Южносахалинцы оценили преимущества платной парковки

Администрация города публикует результаты двух с половиной месяцев работы пилотного проекта платной парковки, которая действует на участке улицы Дзержинского от Коммунистического проспекта до ул. А. Буюклы.

Как показывает статистика, система эффективно справляется с главной задачей — транспортной разгрузкой улиц. За время «пилота» автомобилисты воспользовались платной парковкой 5 495 раз. Более половины посетителей (51%) использовали парковку в течение бесплатного периода (до 30 минут). Это говорит о том, что проект работает так, как планировалось, обеспечивает быструю ротацию транспорта. Жители, которым нужно попасть на кратко­срочный приём, заскочить в учреждение «на пять минут», не оставляют машину на весь день, а оперативно освобождают место для следующего посетителя. Таким образом, южносахалинцы и гости города получают возможность быстрее находить свободные места в центре.

Общая сумма сборов составила 141 213 рублей — это платежи от водителей, которые пользовались парковкой более 30 минут. Средства поступают в городской бюджет и будут направлены на развитие городской инфраструктуры.

Ещё один важный показатель: система платных парковок демонстрирует положительную динамику. Если в июле активность только набирала обороты, то в сентябре количество оплаченных часов выросло в 2,5 раза (с 324 до 824). Жители города активно интегрировали возможность платной парковки в свою ежедневную логистику.

Позитивную оценку проекту дают и сами южносахалинцы. Представитель бизнес-сообщества Татьяна Котвицкая, которая часто решает вопросы в центре города, поделилась своим опытом.

– Раньше при посещении центра города, госучреждений мне приходилось ездить на такси, потому что всегда была проблема, где оставить машину. Сейчас с платной парковкой я могу внести небольшую сумму, спокойно решить свои дела и вернуться обратно. Это очень здорово, и хотелось бы, чтобы таких мест в центре города появлялось больше, – сказала Татьяна Котвицкая.

Пилотный проект платной парковки на улице Дзержинского продолжается. Его реализация находится на личном контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

Виктор ГОРОДОВ.

СПРАВКА

Инициатива платной парковки активно обсуждалась с жителями областного центра. В два этапа была запущена «анкета горожанина», которая позволила детально изучить мнение людей о транспортной ситуации. Две серии проектных семинаров провёл известный урбанист и эксперт по комплексному развитию территорий Святослав Мурунов. Многие активисты выразили мнение, что одним из инструментов для устранения транспортного хаоса может стать система платной парковки.

КСТАТИ

Для ряда категорий горожан предусмотрены льготы: чтобы получить информацию о возможности бесплатной парковки, нужно обратиться в Центр управления городской мобильностью. Справки по телефонам: 55-65-25 или 300-480 (добавочный 14).

