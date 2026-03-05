Южносахалинка Таисия Шелестова каждый день приходит на помощь тем, кто столкнулся с проблемой

Только увидев её на улице, не все эту женщину узнают, потому что она принимает срочные вызовы по телефону в Единой дежурной диспетчерской службе областной столицы.

Она первой узнаёт о происшествии и первой начинает разговор с человеком, позвонившим в экстренную службу. Помогает успокоиться, совладать с собой и не терять надежды.

– Главная обязанность в нашей службе – за несколько секунд понять суть происшествия и отправить необходимые силы к месту ЧП, – говорит Таисия Шелестова. – Вызовы бывают совершенно разные: нужна «скорая», пожарная охрана, возникла авария на коммуналке или в лесу заблудился человек. Нередко нас просят прийти на помощь животным, попавшим в беду.

Перед приходом в Единую дежурную диспетчерскую службу города Таисия Шелестова служила в Главном управлении МЧС РФ по Сахалинской области. Этот опыт, по её признанию, закалил, научил не бояться чужой беды. За каждым вызовом стоит конкретный человек. Для неё всегда большая радость знать, что смогла вовремя отреагировать на тревожный звонок, без промедления направила экстренные службы по адресу, и человек остался жив, а чрезвычайную ситуацию вовремя устранили.

Сталкиваясь с разными происшествиями, южносахалинка убедилась, что самое страшное в жизни – это равнодушие.

– В канун 8 Марта хочу пожелать всем женщинам нашего города и нашего прекрасного острова: пусть ваши дни будут наполнены только радостными моментами. Чтобы здоровье было крепким, а счастье постоянным спутником. Пусть в вашей жизни будет как можно меньше поводов для звонков в экстренные службы. Ну и чтобы вам всегда хватало душевной теплоты и, увидев чужую беду, никогда не оставаться в стороне.

Антон СМОЛЯКОВ.