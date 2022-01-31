За 2021 год число пользователей электронными квитанциями выросло в шесть раз

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» (входит в группу РусГидро) отмечает увеличение количества частных клиентов, подписавшихся на электронные квитанции. Если в январе 2021 года число сахалинцев, которые перешли на современный вариант платежного документа, составляло 10 271, то на начало 2022 года этот показатель вырос до 60 467. Это 30% потребителей – физических лиц.

Электронная квитанция – полноценный платежный документ. Визуально она ничем не отличается от бумажной, только приходит не в почтовый ящик, а на электронную почту или в личный кабинет и в более ранние сроки. Для ее оплаты не требуется распечатка. Расположенный на ней QR-код легко считывается с мобильного устройства при расчетах в терминалах и кассах банковских или почтовых отделений. Существуют также способы дистанционной оплаты: через онлайн-сервисы или посредством подключения автоплатежа, при использовании которого бумажная квитанция не нужна.

Бумажная квитанция – это информационный лист по счету без печати и подписи. Она не является, например, доказательством в суде. В случае с электронной квитанцией принадлежность официального электронного адреса компании легко устанавливается, а значит, подтверждается и достоверность квитанции. Кроме того, к электронному платежному документу нет доступа для злоумышленников, в то время как бумажную квитанцию легко забрать из почтового ящика.

Если клиент случайно удалит квитанцию из личной электронной почты, дубликат будет выслан в кратчайшие сроки после соответствующего обращения в компанию. При потере бумажного счета необходимо личное посещение офиса обслуживания. Кроме того, каждый, отказавшийся от бумажной квитанции, вносит вклад в сохранение деревьев от вырубки.

«Сахалинэнергосбыт» регулярно изучает возможность и готовность клиентов пользоваться онлайн-сервисами. На электронные квитанции переводятся клиенты, которые подписали соглашение на информирование о состоянии счета по электронной почте, активно пользуются личным кабинетом, оплачивают счета дистанционно.

Однако за клиентом всегда остается право выбора формата получения электронного платежа.

В ПАО «ДЭК» считают, что в ближайшее время большинство клиентов компании оценит явные преимущества современного платежного документа и откажется от бумажного аналога. Но в компании понимают, что среди клиентов есть и те, кто не имеет доступа к интернету или в силу возраста не может освоить интернет-технологии.

Для клиентов такой категории бумажные квитанции будут сохранены.