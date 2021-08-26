За «Атиллой» придет «Федра». В Чехов-центре озвучили планы на предстоящий театральный сезон

После отпуска в репетиционном зале Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова прошел сбор труппы. Директор Чехов-центра Татьяна Корнеева и художественный руководитель театра Александр Агеев представили новых артистов и озвучили планы на 91-й театральный сезон.

Осенью труппа те­атра отправится на гастроли по Сахалину (г. Поронайск, с. Восток, пгт Смирных, пгт Тымовское, г. Александровск-Сахалинский, пгт Ноглики). В рамках масштабной поездки будет реализован грантовый проект «Капсульные гастроли», который проходит при поддержке компании «Сахалин Энерджи». Для жителей Ногликского и Поронайского районов будут организованы бесплатные показы спектаклей «Игра в классиков» и «Вторник – короткий день».

Первой премьерой осени станет спектакль «Атилла» в постановке режиссера Петра Шерешевского, знакомого сахалинскому зрителю по «золотомасочной» постановке «Экстремалы». Режиссер Георгий Сурков поставит на большой сцене комедию «#люблюнемогу» по пьесе Ольги Никифоровой. В новогодние каникулы Чехов-центр покажет спектакль для семейного просмотра «Приключения Маши и Вити» (режиссер Александр Агеев). Весной новую пластическую постановку по произведениям Уиль­яма Шекспира представит главный балетмейстер Маргарита Красных. Завершит сезон премьера спектакля «Федра» в постановке режиссера Андрея Прикотенко. Также театр планирует ряд премьерных постановок малой формы.

В течение 91-го театрального сезона Чехов-центр планирует принимать участие в различных фестивалях, конкурсах, проектах. 22 и 23 сентября Чехов-центр представит спектакль «Экстремалы» на фестивале театров Дальнего Востока. В ноябре на площадке театра пройдет серия читок пьес современных драматургов в рамках фабрики нарративного театра «Дисциплина», организатором которого выступил новосибирский театр «Старый дом». Продолжится работа над проектом «Острова поэзии», который был инициирован Сахалинской областной научной библиотекой.

Свои двери для зрителей Чехов-центр распахнет уже совсем скоро: 31 августа на малой сцене театра покажут премьеру прошлого сезона – пластический спектакль «ONEGIN».

Анна СКУДНОВА.