За барельеф змеи преподаватель из Северо-Курильска Алена Бродникова выиграла во Всероссийском творческом конкурсе

Преподаватель Северо-Курильской детской школы искусств Алёна Бродникова на Всероссийском творческом конкурсе для педагогов «Новогоднее настроение» отмечена дипломом за первое место в номинации «Скульптура. Барельеф». Она искусно создала образ восточного символа будущего Года Змеи.

Алёна по профессии – художник народных промыслов, выпускница Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства. Вот уже два года занимается с детворой Северо-Курильска лепкой, скульптурой, прикладным творчеством, а также знакомит учащихся с основами ИЗО и историей искусств.

Победа во всероссийском конкурсе, который ежегодно проводит крупнейший в стране творческий портал «АРТ-Талант» Академии развития творчества, – отличный стимул для молодого педагога.