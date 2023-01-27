За «ЧП» с качеством воды в Южно-Сахалинске губернатор потребовал привлечь к ответственности

Водопроводная вода с подозрительным «ароматом», появившаяся в домах южносахалинцев, стала темой номер один совещаний разного уровня и разбирательств.

На заседание оперативного штаба, который вел губернатор Валерий Лимаренко, пригласили сотрудников надзорных инстанций и правоохранительных органов.

Глава региона потребовал принять все возможные меры, чтобы как можно быстрее восстановить качество воды в Южно-Сахалинске.

– Любые попытки покрыть чью-то вину должны сразу же пресекаться. Важно также провести работу над ошибками, чтобы ситуация более не повторилась, – подчеркнул Валерий Лимаренко. Я поручил провести проверку. Разобрать по часам – что происходило, как вели себя и как реагировали на ситуацию сотрудники Росводоканала.

Проверку ведут и органы прокуратуры. Ее сотрудники должны дать ответ на вопрос – как соблюдались требования законов и подзаконных актов о водоснабжении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

По словам первого вице-мэра областного центра Андрея Ковальчука, для выявления причин ЧП отобрали пробы воды , уже проведены первые анализы. Их результаты не показали превышения норм содержания хлора, марганца, аммиака. В ближайшие дни будут готовы результаты расширенных исследований воды. Между тем администрация Южно-Сахалинска организовала подвоз питьевой воды в социальные учрежденияи микрорайоны города. Часть автоцистерн выделили власти Анивы и Корсакова.

Сейчас специалисты компании «РВК-Сахалин» (поставщик услуги водоснабжения в городе) проводят промывку труб. Как сообщили в мэрии, эту работу провели уже в пяти районах областной столицы.

Это жилые микрорайоны улицы Украинской (оттуда, по данным мэрии, было больше всего жалоб), а также строения возле перекрестков улицы Комсомольской с проспектом Победы, улицы Чехова и Карла-Маркса, южная часть улицы Железнодорожной. Сегодня, взялись за 11-й и 12-й микрорайоны, затем за село Дальнее.

Очистка водопроводных сетей проводится с помощью пожарных гидрантов. Жидкость из труб сбрасывается в канализацию. Воду у жильцов на это время не перекрывают, однако специалисты отмечают, что кое-где может уменьшиться напор. По адресам, где промыли трубы, постороннего запаха воды уже не ощущается, сообщили в мэрии.

Сейчас в областном центре в командировке находится операционный директор группы компаний «Росводоканал» Андрей Броцман. Он сообщил, что его подчиненные проведут внутреннее служебное расследование. Подвоз воды в микрорайоны продолжается.

Антон Смоляков.

Возьмите на заметку

График подвоза воды