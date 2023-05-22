За чужой счет

Публикации о внутренних проблемах СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ) появляются в средствах массовой информации очень редко. Считается, наверное, что все эти проблемы решаемы, что есть законы.

Однако существуют, скажем так, тупиковые ситуации, разобраться в которых можно только с помощью опытных людей.

Пишу, ожидая советов.

Электричество наше СНТ провело три года назад. Это было долгожданное событие. Но кроме радости дачники получили и неприятности в виде копящихся долгов за электроэнергию. Не желали оплачивать потребляемые киловатты так называемые новенькие: кто-то из них купил участки с домами, кто-то успел построить сам, но главное – все они живут в СНТ круглогодично и отапливают дома электрическими котлами. За зиму электроэнергии уходит много, к тому же она дороже, чем в городе. Это обстоятельство – главный козырь должников. Но в этом они виноваты сами! Ежегодно товарищество вынуждено повышать тариф, чтобы как-то гасить долги. Чтобы Сахэнерго не отключило всех, на уплату долгов идут даже ежегодные взносы, у которых другое применение.

На недавнем общем собрании мы снова решали головоломную задачу погашения задолженности за зимние месяцы. А одна из семей, имеющая самый большой долг, в это время шумно гуляла рядом с тем участком, где шло собрание. Пили, громко пели песни, кричали, зная, что их обсуждают и осуждают. На водку у них деньги есть, а на оплату электроэнергии – нет.

Подавать на пять семей в суд – замучаешься по судам бегать. Правление пробовало отключение электроэнергии, но в первом же дворе на нежданных гостей набросился пьяный хозяин с топором. Даже если удастся кого-то отключить, не значит, что он не подключится нелегально снова.

Тридцать участков оплачивают бессовестный расход нескольких семей. На сегодняшний день на СНТ висит долг более чем в 200 тыс. рублей. Чтобы большинство могло кипятить чай, качать воду, снова подняли тариф, но и этого будет мало.

Подскажите, как можно системно победить злостных неплательщиков?

Степан Краев, г. Южно-Сахалинск.