За делами дня не видно. Вот такой он – сахалинский август, подводящий итоги летнему сезону

В этом году из-за жаркого лета наблюдается раннее созревание культур. Вот и уборка средних сортов картофеля опережает календарь предыдущих лет.

Отбирая клубни для посадочного материала, не допускайте пересортицы. И не оставляйте на картофельных грядках сухие остатки ботвы. На них сохраняется множество болезнетворных спор.

Проверьте, не загущены ли у вас посадки моркови и свеклы. Чтобы собрать стандартные крупные корнеплоды, об этом стоит позаботиться. И еще. Если вы лишь однажды подкармливали свеклу бором, процедуру повторите.

В столь жаркую погоду дискомфортно тепличным огурцам и томатам. Им сложно организовать вентиляцию. В теплицах хоть и душно, но влаги мало, поэтому делайте «сухой» полив в ямки, которые сразу закрывайте почвой, чтобы уменьшить испарение влаги.

Некоторые зеленцы к концу лета скрючиваются, обретают грушевидную форму или становятся толстыми у плодоножки и заостренными книзу. В первом случае так может проявиться калийное голодание растений. Необходимо их подкормить (20 г калийного удобрения на 10 л воды). Во втором случае зеленцам не хватает азота (25 г удобрений растворите в 10 л воды).

Если на кустах помидоров проявилось такое заболевание, как стрик, то, удаляя больные веточки и листья, каждый раз окунайте секатор в концентрированный раствор марганцовки, налитый в банку. Тогда вы не разнесете болезнетворные споры по участку.

Хорошо развиваются сейчас кабачки, патиссоны, тыквы, перцы и баклажаны. Уход за ними традиционный.

Щедрый урожай дает малина (особенно ремонтантная). Отплодоносившие ее ветки принято удалять, но многие дачники оставляют их на будущий год. Они хоть и не так обильно. А вот на обычной малине ветки, отдавшие урожай, непременно удаляйте.

Если вы около пяти лет не обновляли посадки земляники садовой, займитесь этим. Замените часть рядков, создайте новую плантацию полюбившихся сортовых растений.

Сейчас самое время черенковать кустарники или прикапывать нижние ветки смородины, крыжовника, ежевики. Тогда к весне у вас будут самостоятельные растения для обновления сада.

Поспевают яблоки и сливы, но иногда от садоводов приходят тревожные сообщения, что сливовые деревья заболели монилиальным ожогом. В таких случаях после сбора плодов обработайте растения 3-проц. раствором бордоской жидкости или раствором 40 г хлорокиси меди в ведре воды.

На каждом участке, где-нибудь около сарая, есть затененное место. Солнцелюбивые культуры там расти не будут. Чтобы земля не пустовала, организуйте там своего рода питомничек для окоренения черенков. Им затененность будет во благо.

А вот для клумб, где уже можно высаживать первоцветы, тюльпаны и нарциссы, выбирайте солнечные места.

Валентина Косенкова, агроном.

Наука – земледельцам

Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в год своего 90-летия провел испытания новых сортов картофеля современной селекции. Хорошие результаты дали германские сорта – «адретта», «беллароза», «галла»; голландские – «ариэль», «ред скарлет»; нидерландские – «санте», «романно».

Высокую урожайность и устойчивость к заболеваниям показали отечественные сорта всероссийского научно-исследовательского института картофелеводческого хозяйства им. А. Г. Лорха: «спринтер», «сюрприз», «садон», «метеор», «кумач», «краса мещеры», «жуковский ранний», «гулливер».

В числе сортов картофеля, на которые стоит обратить внимание сахалинским дачникам, значатся также: камчатские – «вулкан» и «гейзер», приморские – «дачный» и «казачок», а также магаданский – «зоя».

Практикум садовода