За дело углегорского свирепого пса взялся Следственный комитет

Происшествие вызвало большой резонанс в городе.

На прошлой неделе агрессивный пёс без причины напал на женщину с небольшой собачкой. В результате четвероногое погибло, хозяйка оказалась в больнице, а виновник не чувствует своей вины.

Случилось всё практически в центре Углегорска, на улице Заводской, рассказали в областном управлении МВД. Средь бела дня, когда женщина гуляла со своим пуделем, держа его на руках, на них набросилась собака. Она просто выхватила пуделя из рук, разорвала, порвала руки женщине и продолжал нападать на неё! Как рассказали полицейским очевидцы, душераздирающие крики стояли на всю улицу.

Стражи порядка выяснили, что пёс выскочил из квартиры расположенного рядом дома, когда сын хозяев, ученик начальных классов, открыл дверь чтобы выпустить своего друга. Услышав лай мальчишки выскочили во двор, пытались отогнать четвероногого друга, но тщетно. Питомец не слушался, прогнать пса удалось только двоим мужчинам, которые вооружились палками.

По всему двору были разбрызганы сгустки крови.

Со слов живущих рядом, этот пёс не так давно нападал на мужчину с ребёнком.

Как видим, опасны могут быть не только бродячие собаки без хозяев, но и те, которые имеют кров и не голодают. Всё дело, наверное, в хозяевах.

Григорий РОСТОВЦЕВ.