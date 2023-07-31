За день 200 кг клубники. Столько ягоды собирает студенческий сельхозотряд на южно-сахалинской ферме

Студент Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства Вадим Ерышканов два года назад создал трудовой лагерь «Прогресс».

С того времени он его командир. И вот уже второе лето подряд Вадим вместе с одногруппниками работает на ферме. Ребята выращивают клубнику и овощи, учатся управлять спецтехникой.

– Такой опыт помогает углубиться в будущую профессию и понять, как все устроено на практике, – рассказал Вадим Ерышканов. – Я работаю, в основном, механизатором. Развожу овощи и клубнику на грузовичке. Также пропалываю посадки, собираю ягоду и огурцы.

На ферме трудятся шестеро студентов. Ребята работают даже в выходные. Предприятие новое, готово к кадровому расширению. Руководители нацелены на то, чтобы привлечь как можно больше молодых и амбициозных сахалинцев.

– Для нас это работа на перспективу, – говорит директор по производству сельскохозяйственного предприятия «Густас» Илья Густас. – Готовим резерв кадров на следующие года. Студенты хорошие, обучаемы. Где-то они нас чему-то учат, а в чем-то им помогаем мы.

Для студентов на территории фермы построен дом на 20 человек. Все для того, чтобы они не тратили время на дорогу до работы.

Кстати, первый всероссийский студенческий сельскохозяйственный отряд появился в 2013 году в Ярославской области.

По словам студентов, работа в летний период на предприятиях региона – это не только хороший заработок, но и отличная возможность карьерного роста. На островных предприятиях молодые люди могут завести знакомства, проявить себя и узнать, на что способны.

В этом году основными направлениями деятельности молодежных отрядов стали строительство (капитальный ремонт школ), электроэнергетика и электротехника, BIM-технологии (моделирование зданий), нефть и газ, рыбная промышленность, медицина, горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство, педагогика (работа вожатыми), туризм, сервис (бортпроводники).

Как отметила гендиректор агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Анастасия Кожепенько, движение студенческих отрядов возродилось в прошлом году. Ребятам удается с легкостью осваиваться на рабочих местах, несмотря на отсутствие опыта работы в определенной отрасли.

Работодатели, со своей стороны, дали все необходимые условия – питание, досуг и жилье по необходимости.

В прошлом году на предприятиях региона трудились более 500 студентов. Ребята работали в ООО «Океан», оздоровительно-досуговых центрах «Юбилейный», «Лесное озеро» и «Сахалинская звезда», Региональной строительной компании, АО «ЭквитиПлюс», автосервисе «Кронос», кадровых организациях «Анкор», «Энрей», гостинице «Три брата», организации по переработке рыбы «Победино», Восточной горнорудной компании, на Чаяндинском нефтегазовом месторождении, в гостиничном комплексе «Олимпик», южно-сахалинской городской больнице и рыбопромышленной группе «Бином».

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.