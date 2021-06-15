За хищение с банковского счёта знакомого 38-летняя сахалинка получила срок

Вступил в силу приговор Макаровского районного суда жительницы г. Макарова, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ за кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба.

Судом установлено, что ночью, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с банковского счёта своего знакомого она похитила деньги в сумме 61 тыс. рублей. Похищенным имуществом распорядилась по своему усмотрению.

С учетом обстоятельств дела, личности виновной, которая совершила преступление имея не снятые и не погашенные судимости, государственным обвинителем предложено суду назначить наказание в виде реального лишения свободы. Суд с предложением гособвинителя согласился, назначил осужденной наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.