За кровавую расправу над собутыльниками 58-летний сахалинец отправится в колонию на 15 лет

Невельским городским судом 58-летний жителя г. Невельска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Суд установил, что ночью 24 марта 2021 года во время застолья со спиртными напитками между подсудимым и двумя молодыми мужчинами произошел конфликт. Хозяин квартиры нанес одному из парней удар кухонным ножом в переднюю поверхность грудной клетки. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Второму мужчине, который попытался остановить резню, подсудимый нанес не менее двух ударов ножом в область груди и предплечья левой руки. От ранений тот потерял сознание.

Преступник удалился в соседнюю комнату, посчитав, что мужчины мертвы.

Но пострадавший, придя в сознание, выбежал из квартиры, и ему своевременно оказали медицинскую помощь.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил виновное лицо к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры области.