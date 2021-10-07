За кубок победителя. На турнире по армейскому рукопашному бою памяти Героя России

В предстоящие выходные на Сахалине состоится открытый всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя России майора Виктора Дудкина, сотрудника управления «В» Центра специального назначения ФСБ РФ.

За звание лучших на турнире будут бороться команды дальневосточных регионов – Приморья, Хабаровска и Камчатки, а также спортивных клубов Сахалинской области. Планируется участие 186 спортсменов, это даже больше, чем в прошлом, юбилейном турнире. Мероприятие проводится в рамках гранта регионального правительства и агентства по делам молодежи области.

Как сообщили в региональной спортивной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя», 9 октября с 10 часов в школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе (Южно-Сахалинск, ул. Горького, дом 7) пройдут предварительные поединки, а в воскресенье 10 октября в 11 часов состоится торжественное открытие финальных по­единков турнира.

Кроме того, в программе выступление военно-духового оркестра 68-го армейского корпуса, художественных коллективов и захватывающие финальные поединки.

В прошлом году победные кубки турнира в двух возрастных категориях остались на Сахалине. С каким результатом выступят сахалинские спорт­смены на этот раз – будем смотреть и болеть за земляков.

Ирина Новикова.

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