За кулисами чужой жизни. Разговор о сокровенном

В редакционной почте не часто, но встречаются письма о семейных отношениях.

Личная жизнь детей, родственников, знакомых, проявленная сквозь призму каких-то фактов, событий, поступков или проступков, порой побуждает наших читателей написать в газету, поделиться мыслями, переживаниями, наблюдениями.

При этом деликатно не называются конкретные имена действующих лиц. И правильно, это ни к чему. Важнее рассказать о ситуации, проанализировать ее с разных сторон, понять мотивы, по которым не складываются семейные отношения. В любом случае это поучительно для всех.

Материал «Неожиданный развод. Когда мужчины тоже плачут», опубликованный в «Советском Сахалине» (№ 83 за 19 ноября), вызвал читательские отклики.

Где вы, идеальные мужчины?

На днях в магазине пожилой человек разбил бутылку шампанского. Он положил ее в обычный черный полиэтиленовый пакет, и тот порвался буквально сразу же, как только мужчина отошел от кассы.

Мужчина был в шоке. Спросил, должен ли убрать за собой, получил в ответ «нет» и двинулся к выходу. Там его ожидала супруга. «Как хорошо, что бутылка разбилась не у меня, а у тебя, – сказала она, – иначе бы ты меня загрыз». Муж что-то грубо буркнул в ответ и подтолкнул жену к двери.

И я как будто заглянула в чужую жизнь. В семью, где муж всегда прав и остро реагирует на проступки своей половины. Наверное, он любит говорить о своих достоинствах и поучать других…

А у меня перед глазами всегда другой пример: мои бабушка и дедушка. Бабуле завидовали все подруги, соседи, знакомые – дедушка был идеальным мужчиной. Он не называл свою жену на каждом шагу дорогой и милой, но все его поведение, поступки говорили о заботе и бережном к ней отношении. Она была за ним, как говорится, за каменной стеной. Его обаяние было так велико, что продавцы в магазинах предлагали ему самый лучший товар. Закрытые для других двери для него широко распахивались.

Дедушка в любую минуту был готов помочь другим, особенно пожилым людям. Подносил покупки до квартиры. Вскапывал палисадник под окнами дома, где соседки высаживали весной цветы…

В прошлом году он умер, и бабуля с тех пор выглядит потерянной. Я как-то спросила ее, действительно ли ее семейная жизнь была тихой заводью, как смотрится со стороны. Она ответила: «Ну что ты, Нина, ведь мы живые люди. Конечно, и ссорились, и ревновали друг друга, но вот до скандалов и драк у нас никогда не доходило. И мы всегда знали, что нас соединил бог».

Мой папа много унаследовал от своего отца. Однако тут другая история – мама моя совсем не похожа на свою свекровь ни характером, ни амбициями. Поэтому такого лада, как в семье бабушки и дедушки, у нас не было.

Но я ценю такой тип мужчин, как дедушка и отец. К сожалению, сегодняшние молодые люди – страшные эгоисты. У меня опыт двух гражданских браков – я знаю, что говорю. И в свои 32 года все же надеюсь на чудо – на встречу с настоящим мужчиной.

Нина П., г. Поронайск.

Не торопитесь в новые отношения!

Прочитала историю отца «Неожиданный развод» о том, как его сына оставила ни с чем жадная невестка.

Знаете, я не осуждаю женщин, когда они проявляют себя не с лучшей стороны, заботясь единственно о будущем детей. Сколько было телесюжетов о том, как матери борются за наследство, иногда преступая границы морали. Многие жены, видя скупость мужа или его неверность, подстраховываются, делают заначки, чтобы потом было на что учить и кормить детей.

Но в письме рассказывается о другом случае, там, судя по всему, мать хлопотала не о благополучии сына, а о том, чтобы лично у нее все было в шоколаде. Мужа она, конечно, не любила. Выходя замуж, наверное, рассчитывала, что со временем он будет хорошо зарабатывать, а когда увидела, что перспектив на богатство нет, начала готовиться к новой жизни, подгребать все под себя. Естественно, она уже нашла себе обеспеченного мужчину, почему и выставила бывшего – он стал ненужным. Сажать и копать картошку, видимо, уже не будет необходимости.

Не верю только, что развод стал для мужа неожиданностью. Просто он, любя жену, закрывал глаза на ее агрессию, сносил унижения и был счастлив тем, что есть семья, есть жена. Сколько я знаю таких семей, где мужчин держат под каблуком, гнобят, а те делают вид, что так и надо. Наиболее умные, чтобы сгладить грубость жен на людях, шутят по поводу своей зависимости. Такие отношения, кстати, редко заканчиваются разводом. Со временем те, кого унижают, начинают бунтовать. Супруги, случается, доживают до глубокой старости, становясь врагами.

Жалко брошенного мужа. Сочувствую ему от всей души и советую поработать над повышением самооценки. Его же родители не на помойке нашли! И пусть не торопится в новые отношения.

Марина ТУЙМЕТОВА, г. Холмск.

P. S. Известная пословица не советует выносить сор из избы. Но если обсуждение семейных проблем (подчеркиваем, безадресное!) на страницах кому-то поможет чище, лучше, доверительнее и мудрее выстраивать взаимоотношения с супругом или супругой, родственниками или детьми, для нас это будет большой радостью.