За кулисами. В Чехов-центре сняли фильм об истории сахалинского театра

В Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова презентовали 20-минутный фильм об истории сахалинского театра. Фильм охватывает период от зарождения первого на острове профессионального драматического театра в 1930 году в Александровске, его жизни в годы репрессий и военных действий до момента переезда труппы в Южно-Сахалинск.

Фильм дал старт второму сезону видеопроекта Чехов-центра «ТеатрTRAVEL». Проект приурочен к 90-летию театра и проходит при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. На YouTube-канале и в социальных сетях Чехов-центра были опубликованы видеоролики, рассказывающие о самых знаковых и любимых островитянами местах Сахалина. Главными героями роликов стали дети сотрудников Чехов-центра. В конце каждого ролика была подсказка, где его создатели оставили театральный знак – специальный символ проекта, выполненный театральными мастерами. Счастливчики, которые нашли его, получили от Чехов-центра подарки, главным из которых стал сертификат на посещение любого спектакля Чехов-центра на два лица.

Второй сезон проекта покажет, насколько красива островная природа в осеннее время. Героями новых выпусков станут артисты и работники Чехов-центра. Ролики можно будет увидеть на YouTube-канале и в социальных сетях театра.

Анна СКУДНОВА.