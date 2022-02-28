За квитанцией – в «Энергосбыт»

Уже два месяца не доставляют квитанции за электроэнергию и вывоз мусора. В январе ждал ее до последнего, поэтому не оплатил декабрьские счета.

В феврале квитанции снова не было. Подождал до 19 числа и пошел в абонентский отдел «Энерго­сбыта». И там увидел еще нескольких горожан, пришедших за квитанциями. Думаю, их было немало в эти дни. Ну почему людей вынуждают терять время в очередях, которых быть не должно?

Мне так и не объяснили, по чьей вине не донесли квитанции в наш дом ¹ 239в по пр. Мира. То ли ведомство сэкономило, то ли те, кому заплатили за доставку, небрежно отнеслись к своим обязанностям. А что? Кто-то мог вместо того, чтобы разнести пачки квитанций по домам, просто выбросить их в мусорный контейнер.

Не хотелось бы в марте снова идти в «Энергосбыт».

Николай СЫСОЕВ, г. Южно-Сахалинск.