За махинации с оборудованием при строительстве перинатального центра предприниматель пойдёт под суд

Заместителя директора коммерческой организации обвиняют в хищении более 29 млн рублей бюджетных средств.

Органом предварительного расследования установлено, что в 2016 году коммерческая организация заключила государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по вентиляции и кондиционированию на объекте «Перинатальный центр ГБУЗ «Сахалинская областная больница в г.Южно-Сахалинске».

В рамках выполнения контракта заместитель директора организации ( учредитель общества) предоставил заказчику подложные документы с завышенными

ценами на установленное оборудование.

К тому же обвиняемый ввёл заказчика в заблуждение относительно назначения этого оборудования: вместо медицинского было установлено оборудование промышленного назначения, что впоследствии позволило ему получить налоговый вычет.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого – легковые и грузовые автомобили, которые общей стоимостью соответствуют сумме ущерба.

Кроме того, региональным министерством строительства заявлен к обвиняемому гражданский иск о возмещении имущественного ущерба.

За совершение указанных преступлений, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства), обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.