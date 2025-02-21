За мужиков! В преддверии праздника

Мужской коллектив редакции «Советского Сахалина» решил посвятить этот номер мужчинам. Без рекламы кремов для бритья, салонов красоты и без самого расходного – без рекламы магазинов ювелирных изделий. Нам же за все женские «подарки» на 23 февраля придётся отвечать 8 Марта! По себестоимости! Будем улыбаться! Всё равно, кроме них, женщин, мы никому не нужны. Давайте сами себе в этом честно признаемся.

Когда нам в школе в первых классах соседки по парте дарили что-то на 23 февраля, мы, мальчики, по ценности в копеечном тогда эквиваленте прикидывали стоимость ответного подарка. В шестидесятых-семидесятых принято было сажать за партами мальчиков с девочками. Когда мы стали постарше, девочки как-то там договорились и стали дарить нам, глупым мальчикам, подарки по симпатиям. Так я первый раз «попал». Мне на 23-е вручила подарок не только соседка по парте, но и какая-то другая одноклассница. А вот теперь «засада»! Мне же пришлось теперь два подарка покупать.

Я уже тогда понял, что женщины коварны. И они нас выбирают, а не мы их. Начиная с первого класса школы они притворяются, что это мы сами делаем. И уже в расположении дат 23 февраля и 8 марта заложено ими придуманное наше мужское бесправие!

Накануне Дня защитника Отечества хочется уже без иронии вспомнить, что ещё со школы мы, мальчики, знали, что мы будущие воины, защитники. В спорте старались быть первыми, гранаты бросали, автоматы разбирали-собирали на время, в высоту через забор прыгали, в противогазах кроссы бегали. Готовились. И совершенно искренне верили, что, когда надо, отдадим свою жизнь за нашу Родину, наших родителей, детей и жён. Не задумываясь. Как это было принято на Руси, проявилось и в сегодняшней России.

Мы сегодня знаем, кто и где они по-настоящему защитники Отечества!

Знаем, где они за нас рискуют жизнью. Но мы знаем, что Вы, их женщины – жёны, дочери, внучки – им нужны! Не на фронте. Сами справятся. Они сильнее всех. Нужно только вам в мыслях быть рядом с ними. В письмах. В каждом слове по телефону.

Помогать. Мы должны быть вместе с ними, настоящими защитниками Отечества.

Чтобы в любом возрасте, даже в начальной школе, девочки, даря тебе подарки, знали, что ты их, когда надо, защитишь!

С праздником, мальчики и ветераны, воины всех времён нашей Родины! Главное – мы вместе. От школьника и до пенсионера, если что, мы с вами, настоящие Защитники нашей Родины!

С праздником вас, мужики!

Андрей Краснов, отец солдата.