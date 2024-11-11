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За не уплату алиментов задержана жительница Холмска

В Холмске суд привлёк жительницу портового города к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей.

Женщине было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Она должна была прибыть к месту отбывания наказания. Но не сделала этого.

Тогда судебный пристав-исполнитель составил на должницу административный протокол и направил документ в суд. Последний назначил новое наказание уклонистке – арест на одни сутки. Сахалинку доставили в изолятор временного содержания.

После окончания срока ареста холмчанка должна будет встать на учёт в центре занятости и погасить задолженность по алиментам. В противном случае ей грозит уже уголовная ответственность.

Леонид КАРПЫЛЁВ.

 

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