За ненадлежащее содержание дорог директор МУП оштрафовали

Прокуратурой Ногликского района по заданию прокуратуры области проведена проверка исполнения законодательства при содержании улично-дорожной сети Ногликского района.

Установлено, что содержание дорог надлежащим образом не осуществляется. При осмотре на многих участках дорожного полотна выявлен снежный накат и лед, образовавшиеся после прохождения над территорией области снежного циклона.

В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным администрацией МО «Городской округ Ногликский», выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района возложено на МУП «УОН».

Директору этого предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В частности, в отношении должностного лица МУП «УОН» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог) со штрафом в размере 20 тыс. рублей.

Предприятием приняты меры по устранению выявленных нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры области.