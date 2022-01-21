За несколько январских дней в Южно-Сахалинске зарегистрировано полтора десятка семейных пар

В Москве и некоторых регионах России замечены случаи необычного мошенничества: кто-то размещает на общедоступных ресурсах бесплатные объявления о продажи очереди на регистрацию брака в красивую дату 22.02.2022. И цены заламывают фантастические за такие «услуги»: в столице доходит до 5 миллионов рублей.

Московское управление ЗАГС поспешило предупредить об этом всех брачующихся и заверило, что дату регистрации брака забронировать для других заявителей у злоумышленников не получится. Подача заявления о заключении брака персонифицирована, в нем обязательно указываются все данные жениха и невесты.

Поменять данные заявителей в заявлении российское законодательство не дозволяет. Бывают случаи отказа от регистрации брака. Тогда занятый слот не освобождается, а остается закрепленным за парой, подавшей заявление, до назначенной даты.

А как обстоят дела в Сахалинской области? В региональном агентстве ЗАГС по сути говорят о том же – мошенничать с датами и заявителями не получится, такой номер не пройдет. Информацией о подобных случаях в регионе в агентстве не располагают.

Между тем, проведение торжественных регистраций браков в «красивые даты» практикуется и пользуется популярностью. 21.10.2021-го, например, в торжественной обстановке зарегистрировали 22 пары.

На грядущий февраль также имеются планы. Заранее было объявлено об открытии дополнительных дат приема заявлений на регистрацию брака на 02.02.2022 и 22.02.2022. На первую указанную дату запись желающих уже завершена, на вторую продолжается.

Торжественные церемонии пройдут во всех отделах ЗАГС региона. Заявления подаются либо через портал «Госуслуги», либо обратившись в отдел ЗАГС лично.

В южно-сахалинском загсе сообщили любопытные подробности. Февральские числа 2 и 22 приходятся, соответственно, на среду и вторник, когда в обычном режиме отдел браки не регистрирует. Есть еще одна популярная у брачующихся дата – 12.02.2022, она приходится на субботу, то есть на обычный, плановый день регистраций.

Поскольку те, кто планирует зарегистрировать брак, имеют возможность подать заявление за год до этого события, февраль уже практически весь заполнен заявлениями «под завязку». Отдел имеет своего рода пропускную способность: может обслужить до 15 пар за день. При всем желании, как говорится, выше потолка не прыгнешь!

Впрочем, процесс регистрации браков активен и во все другие дни. С начала года, хотя времени прошло всего ничего, зарегистрировано 15 пар. Это немало, если учесть нерабочие дни в начале января и трехдневный натиск снежного циклона 13-15 января.

Между прочим, нашлись смельчаки, отважные пары, прежде всего из числа горожан, проживающих в центре областной столицы, которые наперекор стихии пришли в отдел в назначенное время и зарегистрировали браки. Хотя сотрудники учреждения заранее обзванивали всех авторов заявлений, предупреждали о циклоне и предлагали перенести церемонии на другие, более погожие даты. Около двух десятков бракосочетаний состоятся чуть позже.

Что же касается цены вопроса, регистрация осуществляется бесплатно. Жених и невеста должны будут только оплатить госпошлину в размере 120 рублей. И еще одно важное условие: с учетом антикоронавирусных ограничений и задействованных площадей, максимальное количество участников церемонии не может превышать 10 человек. Им нужно иметь при себе средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Вот только вопрос – как же быть с традиционным поцелуем новобрачных?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.