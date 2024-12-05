Четверг, 5 декабря, 2024
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За незаконное пересечение морской границы исландец задержан вместе с другими нарушителями

Фото: УФССП России по Сахалинской области.

Судебные приставы исполнили решение суда – выдворили за пределы России шестерых иностранных граждан.

Они нарушили правила въезда и режима пребывания в нашей стране.

Так, гражданина Исландии пограничники задержали на маломерном плавсредстве при попытке незаконного пересечения морской границы между Россией и Японией.

Граждане Египта и Таджикистана пойманы во время рейдов. Нарушители находились на острове без миграционной карты, прописки, трудового договора или патента, сообщила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Теперь въезд в Россию иностранцам будет закрыт на 5 лет.

Леонид КАРПЫЛЁВ.

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