За незаконное пересечение морской границы исландец задержан вместе с другими нарушителями

Судебные приставы исполнили решение суда – выдворили за пределы России шестерых иностранных граждан.

Они нарушили правила въезда и режима пребывания в нашей стране.

Так, гражданина Исландии пограничники задержали на маломерном плавсредстве при попытке незаконного пересечения морской границы между Россией и Японией.

Граждане Египта и Таджикистана пойманы во время рейдов. Нарушители находились на острове без миграционной карты, прописки, трудового договора или патента, сообщила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Теперь въезд в Россию иностранцам будет закрыт на 5 лет.

Леонид КАРПЫЛЁВ.