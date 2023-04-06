За низкими облаками солнце

Почетный гражданин Александровск-Сахалинского городского округа Владимир Равдугин – личность, широко известная не только на острове. Его жизнь посвящена педагогике, образованию, краеведению, туризму, альпинизму, спорту, путешествиям, да еще каким! Авторский проект Равдугина под названием «Дорогами Чехова: Крым – Сахалин-2022» прославил его на всю Россию.
120-дневное путешествие в 12 600 километров, из которых 10 тысяч он преодолел на велосипеде, многое скажет о силе духа и силе воли этого человека. Член Русского географического общества решился на такой шаг в год 125-летия первого музея на Сахалине. А еще в знак глубокого уважения к личности Чехова и его гражданскому подвигу, совершенному в 1890-м на каторжном острове.
Шестью годами раньше Владимир Равдугин организовал просветительскую акцию «Вместе с Чеховым во времени и пространстве», совместив ее с бардовским автопробегом по Сахалину. Ведь увлеченность песенным творчеством – это еще одна грань таланта незаурядного человека.
Ему и его жене Ирине принадлежит идея проведения в Александровске-Сахалинском ежегодного областного фестиваля авторской песни «У Трех Братьев». И каждый раз музыкальный праздник на берегу Александровского залива вблизи известных скал становится незабываемым событием. Оно объединяет не только островных и дальневосточных бардов, но и музыкантов из разных регионов России. Проведено уже двенадцать таких фестивалей.
Здесь крепнут дружба и творческое сотрудничество, не только исполняются, но и рождаются новые песни. В начале 2000-х пример в этом подала семья Равдугиных. Одна из композиций, которую мы представляем сегодня, посвящена Александровску-Сахалинскому. «Для меня это город моей любви, где было девять лет счастливой жизни с моей Ирочкой, – говорит Владимир. – Все эти годы мы просто купались в счастье и общении».
Трагедией для главы семьи и двух его сыновей стала рано оборвавшаяся жизнь супруги. Но тепло и далекий свет той любви не рассеялись во времени и пространстве. Они помогают в жизни и творчестве. Как и прежде, в аудиозаписях в унисон звучат голоса Владимира и Ирины. Послушайте их авторскую песню «А над Александровском низко облака».
Людмила Степанец.
Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
9 декабря 2022 – «Любить тебя не трудно…»
16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»
23 декабря 2022 – «На всю страну такой один – Сахалин»
30 декабря 2022 – «Оставляю сердце маяком в долине»
13 января 2023 – Подарок взрослым и детям
21 января 2023 – «Морская песенка» трех авторов
27 января 2023 – Шагнем за рамки
3 февраля 2023 – Ее сахалинское небо
10 февраля 2023 – Что надежнее, чем якоря?
18 февраля 2023 – Как вишенка на торте
24 февраля 2023 – Прилетай с Большой земли!
3 марта 2023 – Держат детства якоря
10 марта 2023 – Притяжение далекой земли
17 марта 2023 – Шлягер «в десятку»
24 марта 2023 – С музыкой по жизни
1 апреля 2023 – «Между двух морей остров моих друзей»