За низкими облаками солнце

Почетный гражданин Александровск-Сахалинского городского округа Владимир Равдугин – личность, широко известная не только на острове. Его жизнь посвящена педагогике, образованию, краеведению, туризму, альпинизму, спорту, путешествиям, да еще каким! Авторский проект Равдугина под названием «Дорогами Чехова: Крым – Сахалин-2022» прославил его на всю Россию.

120-дневное путешествие в 12 600 километров, из которых 10 тысяч он преодолел на велосипеде, многое скажет о силе духа и силе воли этого человека. Член Русского географического общества решился на такой шаг в год 125-летия первого музея на Сахалине. А еще в знак глубокого уважения к личности Чехова и его гражданскому подвигу, совершенному в 1890-м на каторжном острове.

Шестью годами раньше Владимир Равдугин организовал просветительскую акцию «Вместе с Чеховым во времени и пространстве», совместив ее с бардовским автопробегом по Сахалину. Ведь увлеченность песенным творчеством – это еще одна грань таланта незаурядного человека.

Ему и его жене Ирине принадлежит идея проведения в Александровске-Сахалинском ежегодного областного фестиваля авторской песни «У Трех Братьев». И каждый раз музыкальный праздник на берегу Александровского залива вблизи известных скал становится незабываемым событием. Оно объединяет не только островных и дальневосточных бардов, но и музыкантов из разных регионов России. Проведено уже двенадцать таких фестивалей.

Здесь крепнут дружба и творческое сотрудничество, не только исполняются, но и рождаются новые песни. В начале 2000-х пример в этом подала семья Равдугиных. Одна из композиций, которую мы представляем сегодня, посвящена Александровску-Сахалинскому. «Для меня это город моей любви, где было девять лет счастливой жизни с моей Ирочкой, – говорит Владимир. – Все эти годы мы просто купались в счастье и общении».

Трагедией для главы семьи и двух его сыновей стала рано оборвавшаяся жизнь супруги. Но тепло и далекий свет той любви не рассеялись во времени и пространстве. Они помогают в жизни и творчестве. Как и прежде, в аудио­записях в унисон звучат голоса Владимира и Ирины. Послушайте их авторскую песню «А над Александровском низко облака».

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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