За окном мороз, а оранжевое солнышко на ладони. Мандарины к сахалинцам едут из Китая, Турции, Марокко…

На пульсе – цитрусовые

Что за Новый год без волшебного цитруса под названием мандарин? Как обстоят дела с этим фруктом в островном регионе? В региональном министерстве сельского хозяйства и торговли успокоили, что новогодних цитрусовых всем хватит:

– Мы контролируем продовольствие, имеющее особую социальную значимость, а мандарины к этой категории не относятся. Но перед Новым годом держим руку на пульсе. До сего времени жалоб от коммерсантов или муниципалитетов на недостаток мандаринов не поступало – ни напрямую в министерство, ни через центр управления регионом. Были пожелания по ассортименту. Есть потребители, предпочитающие мандарины из Кореи. Вопрос удалось быстро решить, сейчас и такие мандарины в продажу поступают. На Курилы продовольствие, в том числе мандарины, доставляют морем из Владивостока. В целом ситуация в торговле под контролем благодаря взаимодействию министерства с коллегами из минтранса, руководством муниципальных образований, а также представителями бизнес-сообщества…

Кто может более подробно рассказать о мандаринах? На этот вопрос журналиста в минсельхозторге ответили: «Обратитесь к Хафизу. Это один из предпринимателей из числа основных оптовых поставщиков фруктов в островной регион. О мандаринах он знает всё!».

Вкусное пожелание

– Откуда поступают мандарины на Сахалин? В основном из Китая и Турции, – говорит Хафиз. – Абхазские дороговаты, да и расстояние большое. Чуть-чуть позже поступят мандарины из Марокко. Мы работаем с коммерсантами, торговыми точками, из торговых сетей обращаются. Наибольший спрос на китайские мандарины разных сортов. Медовые, сахарные, другие сорта – в основном все без косточек. Один сорт миннеола (гибрид мандарина с грейпфрутом. – Прим. ред.) – с косточками. Есть крупные с зелёными листиками – халлабон называются, из Китая (гибрид мандарина и апельсина. – Прим. ред.). Думаю, продажи продлятся до апреля-мая наступающего года.

У нас оптовая цена держится на уровне 160 – 180 рублей за килограмм, дальше магазины применяют свою «накрутку». К нам обращаются торговцы из всех районов Сахалина. За сезон через нас только проходит около 100 тонн этих фруктов, но кроме нас есть и другие поставщики.

При покупке самое главное обращать внимание на внешний вид. Сейчас подмороженные фрукты практически не попадаются – в Китае их загружают в хорошем товарном виде. Но иногда при разгрузке в России мандарины подмерзают, как это было в прошлом году. Возьмите в руку мандарин – он должен быть крепкий, красивый, плотный. Правда, мандарины халлабон мягкие, но это такой сорт.

Мое новогоднее пожелание всем нам: мирного неба над головой, счастья и побольше мандаринов кушать. Мой любимый сорт медовый. Мандарин сладкий, не очень крупный, без косточек и немного дешевле других. Хотя, нужно пробовать разные сорта, чтобы сравнивать.

Фрукт вместо ёлки!

По словам нашего постоянного консультанта по вопросам из мира растений кандидата биологических наук Виктора Шейко, в островной области немало любителей домашнего растениеводства, которые пробуют выращивать эти цитрусовые в домашних условиях.

– К сожалению, наш сахалинский ботанический сад не располагает собственной оранжереей. Но в свое время работа с цитрусовыми проводилась и некоторые опыты были вполне успешными. Правда, это связано с лимонами. У меня на подоконнике живёт сортовой лимон, выращенный в своё время из черенка. Он очень красиво цветёт и регулярно плодоносит. Очевидно, и с мандаринами есть смысл поэкспериментировать. Одно можно сказать точно: нет смысла выращивать растение из косточек, желательно использовать черенки от надёжных поставщиков. Сетевая торговля предлагает посадочный материал. Как правило, это подаётся как мандариновое дерево. Такое название носит цитрофортунелла, или иначе каламондин – гибрид мандарина и кумквата. Такое растение ценно в первую очередь из-за декоративности: оно вечнозелёное, небольших размеров. Плоды симпатичные, но уж очень кислые и содержат много семян.

Некоторые пробуют использовать для черенкования зелёные веточки, которые торговцы оставляют на фруктах для большей привлекательности товара. Опытные садоводы-любители говорят, что даже если соблюдать все условия, использовать зелёные или одревесневшие черенки с несколькими почками, в самых тепличных условиях укореняется от силы треть черенков. Считается, что лучшее время для этого – период с апреля по июнь. А в другое время процесс затягивается и шансы на укоренение совсем невелики.

Владимир СЛАВИН.