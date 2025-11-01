За победой – победа! Творческая траектория 11-летней вокалистки Анны Кукиной

В прошлом году островитяне сопереживали и радовались успеху десятилетней Ани Кукиной, родившейся в Холмске, а ныне живущей в Москве. Она вышла в финал открытого международного вокального конкурса-фестиваля «Звезда эстрады», организованного Первым детским хоровым центром Санкт-Петербурга.

В конце октября нынешнего года Аня вновь выступила в городе на Неве на очередном фестивале, заявки на участие в котором подало более 3 тыс. участников от 4-х и до 25 лет и старше.

С большим чувством, проникновенно Анна Кукина исполнила старинную казачью песню «Не для тебя придёт весна». Жюри конкурса присудило ей диплом лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» (возрастная категория от 11 до 12 лет).

Юная вокалистка целеустремлённо и прилежно совершенствуется в исполнительском мастерстве. И не только. У неё множество талантов – она хорошо рисует, плавает, танцует, катается на горных лыжах, на дефиле как модель представляет модную детскую одежду и, конечно же, хорошо учится. Словом, и в Москве демонстрирует настоящий сахалинский характер. Поздравляем Анну и её родных с новой творческой победой!

Людмила Артёмова.

