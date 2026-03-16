За победой – поражение. Чемпионат России по волейболу среди женских команд

Второй матч с «Динамо-Забайкалка» (Чита) в одиннадцатом туре чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А «Сахалин» провел в субботу, 14 марта. Островитянки не оставили ни малейшего шанса соперницам на успех, завершив поединок в свою пользу 3:0 (25:14, 25:15, 25:12). Вчера в заключительной встрече домашнего тура с приморским «Динамо» сахалинки вновь уступили 0:3 (17:25, 13:25, 19:25).

Неудача островитянок в четверг в поединке с бело-голубыми, перед днём отдыха, могла надломить дух нашей команды на оставшиеся матчи в родных стенах. Порой во встрече с «Динамо» островитянки показывали приятный атакующий, результативный волейбол. Однако конечный результат в каждой партии с бело-голубыми хромал.

Где-то не везло, а где-то проблемы придумывали сами себе на ровном месте. Итоговый счет встречи 0:3 закономерен. Динамовки были сильнее и по праву праздновали викторию.

С первых розыгрышей во второй встрече с «Динамо-Забайкалка» было видно, что «Сахалин» в этот вечер настроен только на победу.

Начало партии осталось за хозяйками площадки 6:2, 8:3. Два очка из трёх проигранных, смело можно сказать, островитянки «подарили» читинкам, были отданы соперницам без борьбы, в результате ошибок на подаче. Таких «подарков» «Сахалин» в трех сетах сделал, по моим подсчетам, пятнадцать.

И если на итоговый результат матча подачи в аут или в сетку не повлияли, с более серьезным соперником такое обилие ошибок может стать роковым.

Первый сет показал, что в этот вечер сахалинские болельщики испытают много приятных минут. У наших девушек получались атаки со второй и первой линии. Порой проходили отличные атакующие удары с задней линии. Работали единичный блок, блок-аут, двойной блок, глухой блок. В защите играли надежно, порой поднимая просто «мертвые» мячи. Как результат 25:14.

Такое отличное начало не раз «мешало» «Сахалину». Команда в перерыве расслаблялась, уверовав в легкую победу в матче, и во втором сете упускала инициативу, и соперник начинал поддавливать. На этот раз подобного не произошло. Островитянки продолжали доминировать на площадке — 9:4, 16:7, 20:12, 25:15 и 2:0.

В третьей партии сложилось впечатление, что «Сахалин» собирает большой пазл. У каждого игрока на площадке был свой фрагмент мозаики, и каждый исполнял его безукоризненно. Убедительная победа 25:12 и 3:0. Матч вместе с двумя перерывами между сетами и тайм-аутами длился 63 минуты.

В этот же день «Динамо» (Приморский край) выиграло у «Амурских тигриц» со счетом 3:1 (25:22, 25:12, 19:25, 25:17).

15 марта «Амурские тигрицы» одержали обеду в матче с «Динамо-Забайкалка» 3:0 (25:11, 25:19, 25:12).

На заключительный поединок одиннадцатого тура с приморским «Динамо» «Сахалин» выходил с желанием прервать серию победа-поражение. Как показал матч, одного желания в спорте маловато. Большое значение, если не главное, имеет мастерство, которое помогает переиграть соперника. Вот этого в воскресный вечер у островной команды не хватило.

Дебют встречи был за бело-голубыми. Они сразу дали понять хозяйкам площадки, что серьезно настроены на то, чтобы в полном объеме вернуть «должок» за два сухих поражения во Владивостоке в первом туре чемпионата. Довольно легко команда из Приморья повела в счете 4:1, 6:2, 7:4. Когда на табло горели цифры 9:4, главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин был вынужден взять тайм-аут.

После минутной паузы наши девушки смогли выиграть два очка, но и соперник не остался в долгу — 9:6. Далее динамовки восстановили статус-кво в сете 12:6. «Сахалин» борется за каждое очко, и это приносит положительный результат — 13:11. Казалось, еще чуть-чуть — и игра пойдет на встречных курсах. Не получилось.

Создалось впечатление, что бело-голубые играли с хозяевами в поддавки по принципу: вы выиграете столько очков, сколько мы вам позволим, а мы столько, сколько необходимо нам для победы. Иначе как объяснить тот факт, когда динамовки довольно легко «убежали» вперёд — 15:11, 19:12, 21:13. Островитянки не сдаются — 23:17. На большее их не хватило — 25:17.

Во второй партии картина повторяется. Гостьи из Приморья господствуют на площадке, реализуя своё преимущество в очки 5:2, 9:3, 12:6, 18:9, 20:10. «Динамо» выигрывало сет уверенно, стабильно завершая большинство атак в свою пользу. Со стороны казалось, что команда поймала игровой кураж и получает огромное удовольствие от своей игры, о чём говорит счёт 25:13 и 2:0.

К разочарованию сахалинских болельщиков, они так и не увидели той командной игры своей дружины, которую она показала в поединке с «Забайкалкой». В третьем сете «Динамо» продолжило демонстрацию волейбольного мастер-класса и при этом не испытывало серьезных проблем в завершении своих атак. Отличная игра на подстраховке бело-голубых при приеме мяча, блоке и атаке разрушала все планы «Сахалина» изменить в свою пользу рисунок матча.

Двойной и тройной блоки динамовок не позволяли нашим девушкам набирать очки. Все это стало наглядно отражаться на табло — 5:2, 9:3, 13:7, 18:8. Сахалинки старались, бились за каждое очко 20:13, 21:15, 24:19. Объективно «Динамо» в этом туре выглядело на площадке сильнее. Итог третьей партии 25:19 и 3:0 в матче.

В Южно-Сахалинске бело-голубые добились 100-процентного результата, набрав в четырех матчах 12 очков. Имея, на сегодняшний день, в активе 96 очков, «Динамо» из Приморья занимает четвертое место в чемпионате и сохраняет шансы завоевать бронзовые медали.

«Сахалин» вновь чередует победы с поражениями. Можно ли излечиться от этой «болезни»? Кто не делает правильные выводы из поражения, того ждут новые неудачи в игре.

В заключение немного статистики. Проведя в чемпионате 44 матча, наша команда в 29 поединках праздновала викторию. Пятнадцать раз покидала площадку в роли проигравших. Набрав 85 очков, «Сахалин» после одиннадцати туров занимает пятую строчку в табеле о рангах.

Матчи двенадцатого тура «Сахалин» проведет с 25 по 29 марта в Хабаровске. Островитянки дважды встретятся с «Тюменью» и «Уралочкой-2 УрГЭУ» (Свердловская область). В текущем чемпионате в пятом туре, который проходил в декабре в Екатеринбурге, наши девушки дважды выиграли у «Тюмени» 3:1 и 3:0. В активе «Тюмени», на сегодняшний день, 26 очков и команда занимает 12 место.

«Уралочке-2» островитянки в том же пятом туре уступили в первом поединке 1:3 и смогли взять реванш спустя два дня 3:1. У коллектива из Свердловской области 67 очков и восьмое место в турнирной таблице.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

Кстати

В Анапе местное «Динамо» вновь уступило «Мурому». На сегодняшний день дружина из Владимирской области занимает второе место в чемпионате. Лидирует «Северянка» (Череповец). Замыкает тройку «Динамо» (Анапа).

