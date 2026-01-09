За победой – поражение. На чемпионате России по волейболу среди женских команд

Матчи седьмого тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге А среди женских команд сахалинская дружина проводит в Анапе. «Сахалин» с 7 по 11 января проводит по два поединка с «Москвичкой-МВА» (Москва) и «Динамо-Анапа».

Первый матч в новом году островная дружина выиграла в трех партиях у «МВА». Второй, хозяевам площадки, проиграли на тай-брейке.

Открывали тур в Анапе, 7 января, «Сахалин» и «Москвичка-МВА». К этому поединку команды подошли на разных полюсах турнирной таблицы. Соперницы островной дружины «Московская волейбольная академия», проведя в чемпионате 22 встречи, одержав пять побед, набрав 15 очков, занимала 12 место. «Сахалин» 26 раз выходил на площадку. Наши девушки в девятнадцати встречах праздновали викторию. Имея в активе 55 очков, островитянки замыкали тройку лучших.

Дебют встречи получился многообещающим. Мяч в игру ввели москвички и после короткого розыгрыша островитянки повели 1:0. Тут же «МВА», выражаясь языком теннисистов, делает обратный брейк — 1:1. После столько интригующего начала «Сахалин» взял инициативу в свои руки и по большому счету не испытывал серьезных проблем не только в защите, но и в нападении. Молниеносные атаки с краев сетки раз за разом прошивали блокирующих соперниц. Со стороны складывалось впечатление, что двойной и тройной блоки, которые ставили игроки «МВА», играли только на руку островитянкам, которые постоянно находили в них бреши. Как результат «Сахалин» повел 6:1. Москвички пытались «огрызаться», но игровое преимущество нашей дружины было на столько велико, что они без особого труда взяли первую партию 25:11.

Второй сет начался просто катастрофически для «МВА». «Сахалин» продолжил громить соперниц — 4:0, 7:0. И только на восьмом розыгрыше москвички размочили счет в партии 7:1. Однако это нисколько не повлияло на весь рисунок партии. Островная дружина играла легко, в свое удовольствие и без нервотрепки довела второй сет до логического конца — 25:10 и 2:0.

В заключительном сете наметилась небольшая борьба. Наши соперницы трижды были близки к тому, чтобы сравнять счет — 3:2, 7:6, 9:8. Но данные «недоразумения» напоминали игру в кошки мышки. Как только «МВА» приближался на одно очко в сете, островитянки включали всю мощь своих атак и убегали вперед — 5:2, 9:6, 15:8. Надо отдать должное нашим соперницам, они старались, бились до конца и смогли в заключительной партии набрать 16 очков. «Сахалин» выиграл третий сет 25:16 и матч 3:0. Насколько подавляющим было преимущество в этой встрече на стороне островитянок, говорит такой факт: матч продолжался ровно 60 минут. В этот час вошли остановки на тайм-ауты и на перерывы между сетами.

После этой победы островная дружина поднялась на вторую строчку в турнирной таблице.

В этот же вечер хозяйки площадки «Динамо-Анапа» праздновали успех в матче против «Амурских тигриц» со счетом 3:1 (25:19, 25:20, 21:25, 25:20).

Во второй день первыми на площадку вышли «Москвичка-МВА» и «Амурские тигрицы». Проиграв накануне первые поединки седьмого тура, обе команды горели желанием поправить свое турнирное положение. После неудачи в матче с «Сахалином» «Москвичка» не опустилась на ступеньку ниже в турнирной таблице, «приватизировав» двенадцатую строчку. В двадцати восьми матчах «Тигрицы» одержали 17 побед и, имея в активе 55 очков, занимали пятое место в табеле о рангах.

Дебют встречи показал, что оба коллектива настроены только на положительных исход в матче. «Москвичка» и «Тигрицы» сразу ввязались в жесткую неуступчивую борьбу на площадке — 3:3, 6:6, 8:8. Постепенно стало вырисовываться преимущество хабаровчанок — 10:12, 10:14, 12:16. Поймав кураж, команда с берегов Амура не позволила «МВА» перехватить инициативу и уверенно довела партию до победы 19:25.

Во втором сете «Тигрицы» продолжали диктовать соперницам свою игру, постоянно ведя в счете два-три очка — 2:5, 5:8, 7:10, 9:11. Когда на табло горели 15:18, хабаровчанки включили «секретный тумблер» и без особых проблем склонили чашу весов в партии в свою пользу 20:25 и 0:2.

Решающий третий сет команда из столицы начала по-спортивному очень «нагло». Дружина «МВА» повела в счете 3:0, 4:1. Ведя 5:2, «Москвичка» забуксовала. Пропала первая подача, атаки соперниц «Тигрицы» разрушали надежной игрой на блоке. Довольно быстро амурчанки не только сравняли счет 5:5, но и вышли вперед 6:8. И вот тут «Москвичка» растерялась и полностью отдала игровую инициативу «Тигрицам», чем их соперницы любезно воспользовались, выиграв сет со счетом 14:25 и матч 0:3.

Завершал второй день седьмого тура матч «Динамо-Анапа» и «Сахалин». Несмотря на то, что хозяева площадки занимали третью строчку в протоколе, их рейтинг на успех в матче был выше. Команда в проведенных 23 матчах чемпионата проиграла только три. Островная дружина в 27 поединках семь раз покидала площадку побежденной. Тот момент, что бело-голубые выступают в родных стенах, как известно, играет не последнюю роль в подобных поединках.

Первая партия получилась с довольно с лихим сюжетом. «Сахалин» не стал откладывать в долгий ящик свои амбиции на матч и сразу повел -1:0, 4:2, 8:4, 9:5. «Динамо» постепенно вошло в игру и довольно быстро сравняло счет 9:9, а затем и вышло вперед 11:14, 12:15. Такой сюжет игры смотрелся на одном дыхании и оправдывал статус матча, в котором встречались команды, занимающие вторую и третью строчку в турнирной таблице. Потихоньку сахалинская дружина «завелась» и стала сокращать отставание 14:15, 15:16. Дальше больше, «Сахалин» «убегает» 21:16. Как ни старались обуздать бело-голубые островитянок и завершить сет в свою пользу, у них из этого ничего не вышло. Партия за гостями 25:19.

Что произошло во втором и третьем сете, объяснить сложно. У «Динамо» получалось все: игра в атаке, бело-голубые поднимали самые неберущиеся мячи, отлично играли в защите, пошли эйсы. Островитянки на их фоне выглядели довольно «бледно». Мяч в прямом смысле слова валился из рук, пропала подача, допускалось огромное количество невынужденных ошибок. Как следствие, две партии были проиграны со счетом 15:25, 16:25 и 1:2.

До победы в матче бело-голубым осталось выиграть четвертый сет. И вот тут «Сахалин» в очередной раз продемонстрировал свой дальневосточный неуступчивый характер. Островитянки с первых розыгрышей в сете дали понять хозяйкам площадки, что легкой победы в матче им не видать. «Сахалин» постоянно в роли догоняющих — 3:5, 4:6, 5:7, 6:8, 9:12. Казалось шансы на успех у наших девушек равны нулю. Однако «Сахалин» своими удачными действиями на завершающей стадии атак и в защите смог внести интригу в партии — 12:12. Островитянки быстро перезагрузились и повели 13:12, 15:13, 18:15, 20:17. С огромным трудом «Сахалин» смог выгрызть победу в этом сете 25:21 и 2:2 в матче.

На пятую партию ни физических, ни моральных сил у наших девушек не хватило. «Динамо» с первых розыгрышей захватила инициативу 2:4, 4:6, 5:9, 6:12, 10:15 и 2:3 в пользу бело-голубых.

Осечка от хозяек площадки опустила «Сахалин» на третью строчку в турнирной таблице. В свою очередь динамовки поднялись на ступеньку выше.

10 января «Сахалин» вновь встретится с «Москвичкой-МВА». На следующий день постарается взять реванш у «Динамо-Анапа».

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

По теме: