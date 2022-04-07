«Zа Победу! За Россию!»

В областной библиотеке состоялся круглый стол, посвященный вопросам спецоперации на Украине и вызовам, стоящим сегодня перед Россией

Активных сахалинцев и курильчан – представителей общественных организаций, ветеранских движений и армейского корпуса – собрал по своей инициативе депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который работал в родном регионе в рамках региональной недели.

– Для меня эта встреча стала своего рода тестом: насколько мы готовы к этим вызовам – и не только внешним, но и внутренним? Сразу скажу: единодушная поддержка нашей спецоперации, нашего президента и главнокомандующего, глубокое понимание причин происходящего и целей России в конфликте с коллективным Западом дали понять, что побе­да обязательно будет за нами! – отметил парламентарий.

Всех участников круглого стола одинаково беспокоил вопрос: что требуется от каждого из нас в это непростое для страны время? И в результате долгой, эмоциональной дискуссии эти ответы были найдены.

Общественники пришли к выводу, что в первую очередь необходимо активизировать работу по патриотическому воспитанию, особенно в школах. Об опыте СахГУ в этом направлении рассказал директор политехнического колледжа Сергей Шаров: в университете разработан и читается курс лекций об информационной безопасности и истории отношений между Россией и Украиной.

Участвовать в адаптации этого проекта для школьников (да и некоторым учителям не мешало бы пополнить багаж своих знаний) готовы сахалинские ветераны. Как отметил Станислав Калентьев, председатель сахалинского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана», молодому поколению, воспитанному в «сетевом шуме», нужно рассказывать о нашей военной операции в связке с событиями многовековой истории России.

Детям необходимо знать и о подвигах, которые совершают наши воины в ходе спецоперации. И все возможности для этого есть, уверен заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Дмитрий Рожков. И, безусловно, необходимо сделать все возможное для увековечения памяти сахалинских и курильских ребят, которые отдали жизни во имя России.

Говоря о воспитании подрастающих поколений, участники круглого стола были единодушны и в том, что области нужен военно-патриотический центр, который бы координировал всю работу по патриотическому воспитанию.

Договорились и о продолжении сбора гуманитарной помощи. Очень важно, чтобы она стала точечной и решала наиболее острые проблемы гражданского населения, оказавшегося в зоне конфликта.

– Ребята из Луганска, ребята из Донбасса говорят: то, что привозят гуманитарную помощь, – это очень хорошо. И для детишек, и лекарства, и одеяла. Но важна точечная помощь. На сегодняшний день это инвалидные коляски, – отметил в своем выступлении заместитель председателя сахалинской региональной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» Игорь Горожанов.

Итоги встречи подвел Георгий Карлов. Он выразил уверенность, что предложения, высказанные участниками круглого стола, помогут людям, которые пока недостаточно сориентировались в этом исторически сложном периоде времени. Депутат пригласил к сотрудничеству всех неравнодушных сахалинцев и курильчан и пообещал содействие в налаживании активных связей между общественными организациями и руководством Сахалинской области.

Александр ИВАНОВ.