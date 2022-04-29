За покушение на дачу взятки осужден иностранный гражданин

В корсаковском городском суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Суд установил, что 22 ноября прошлого года подсудимый пытался дать взятку в размере 50 000 рублей оперуполномоченному отдела УФСБ России по г. Корсакову. Он предполагал таким образом увести от административной ответственности за нарушения миграционного законодательства своего родственника и других иностранных граждан.

В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении преступления.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде штрафа в сумме 500 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.