За помощь полиции в поиске без вести пропавших людей и других добрых делах волонтеров наградили подарками

Много лет добровольцы помогают сахалинским полицейским в поиске без вести пропавших людей, преступников и участвуют в охране порядка, Начальник УМВД России по Сахалинской области Арсен Исагулов выразил благодарность активистам, оказывающим содействие органам внутренних дел, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Благодарственные адреса и подарки вручены активистам ПСО «Сова». Только за этот год вместе с полицейскими они участвовали в 150 мероприятиях по поиску без вести пропавших, в том числе 43 несовершеннолетних .

Благодарностями и подарками награждены члены межрегиональной общественной организации «Мотоохотники», региональной общественной организации «Ночные волки», а также добровольцы Даниил Малов, Михаил Паутов, Сергей Костенко и Руслан Белоус.

За активное участие в популяризации движения «ЮИД» отмечены ученики общеобразовательной школы № 30. За помощь в социальной работе с ветеранами благодарности и подарки вручены ученикам общеобразовательной школы № 22. А старшеклассник Александр Иванов был отмечен благодарностью за реализацию масштабного «антинаркотического» проекта.

Фото: УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ