За последние пять лет Макаровский район прирос 6 гектарами елового леса

Каждый год, весной и осенью, сотрудники местного лесничества вместе с горожанами высаживают сотни молоденьких аянских ёлочек на пустырях. Недавно неподалеку от шахты в районном центре прошёл очередной зелёный десант. На двух сотках специально подготовленного участка посадили ещё 300 саженцев.

По словам главного лесничего макаровского лесничества Романа Василенко, на сей раз в команду вошли сотрудники районной администрации, центра занятости, лесничества, лесопожарной станции и горожане-волонтёры. Десант мог быть и более многочисленным, но подвела погода – шёл дождь, поэтому школьники в акции не участвовали.

– У нас питомник ведомственный, относится к Южному лесному хозяйству, в нём мы и выращиваем саженцы. Использованы деревца в возрасте 3 – 5 лет, высота которых варьируется в зависимости от условий места произрастания от 15 до 30 сантиметров, – говорит Роман Василенко. – Ель аянская – наша основная порода. Дерево красивое и живёт долго. В Макаровском районе в верховьях реки Макаровки встречаются такие ели в возрасте 280 – 320 лет. В своё время эти старожилы чудом не попали под топоры японских, а позже советских лесорубов и дожили до наших дней, – говорит Роман Василенко.

В селе Марково тоже появились новые посадки 300 саженцев ёлок. Здесь в посадках участвовали и школьники из районного центра.

Как показывает практика, саженцы при соблюдении всех правил и условий посадки зимуют хорошо. Какой-то процент погибает, но сотрудники лесничества следят за ситуацией и вовремя подсаживают новые деревца.

По завершении очередного сезона принято готовить площади под посадки следующего года. Так, ближе к концу 2024-го, в Макаровском, Ногликском, Смирныховском, Поронайском, Холмском лесничествах планировалось обработать специальной техникой в общей сложности 608 гектаров почвы.

Семён РЕЧКИН.

Фото: официальный телеграм­канал Макаровского района.

P.S.

Высадка саженцев проводится под флагом всероссийской акции «Сохраним лес», важной составной части нацпроекта «Экологическое благополучие». У акции есть собственный официальный сайт: сохранимлесрф.рф. По свежим данным этого сайта, в целом по стране высажено уже более 32 миллионов саженцев деревьев, количество участников «перевалило» за 364 тысячи.