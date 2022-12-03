За последние пять лет спрос на живые новогодние ели в России упал в два раза, в этом году планово будет заготовлено порядка 55 тысяч штук.

Ранним утром в понедельник, 28 ноября, на большей части Сахалина исчез свет – около 7 часов на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 произошло аварийное отключение оборудования.
Поначалу планировали наладить энергоснабжение к 11 часам (об этом...
Региональный благотворительный фонд «Будущее вместе» и областные власти организовали закупку крупной партии обмундирования для бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. В комплект вошла верхняя...
Предпринимателям Южно-Сахалинска напоминают о своевременном украшении объектов к Новому году.
К 1 декабря интерьеры, вывески, витрины, фасады, входные зоны зданий и сооружений объектов потребительского рынка,...