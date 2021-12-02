За поврежденный газон при расчистке тротуара подрядчик заплатит крупный штраф

Факт использования спецтехники, превышающей 4 тонны, при расчистке тротуаров 28 ноября зафиксирован на ул. Физкультурной в Южно-Сахалинске.

Было установлено, что подрядная организация использовала фронтальный погрузчик массой порядка 10 тонн. Поскольку его колесная база превышала ширину тротуара, колесами был поврежден прилегающий к нему газон.

К подрядной организации будут применены штрафные санкции, предусмотренные муниципальным контрактом, в размере 100 тыс. руб, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.

Кроме того, в связи с повреждением газона материалы направлены в административную комиссию города Южно-Сахалинска для решения вопроса о привлечении подрядчика к ответственности по статье 21-8 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области», санкция которой предусматривает наложение административного штрафа для юридических лиц в размере от 150 до 250 тыс. руб.

Если вы стали свидетелем применения тяжелой колесной техники для расчистки тротуаров и повреждения озелененной территории спецтехникой, информацию (фото- и видеоматериалы) следует присылать на портал «Сахалин.Онлайн».