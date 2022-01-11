За прошедшие сутки в области зарегистрировано 276 новых случаев заболевания ковидом

По данным врачей, такое количество заболевших вызвано затянувшимися обращениями к врачу. Многие сахалинцы во время зимних каникул откладывали поход в поликлинику, а дружно отправились к врачам в начале трудовой недели, что и отразилось на статистике.

Кроме того, медики связывают факт возросшей заболеваемости с проведением массовых мероприятий, корпоративов, а также возвращением в регион жителей, отдыхавших на зимних каникулах в других субъектах страны или за границей.

— Массовые мероприятия остаются источником заражения. В одном из районов праздновали свадьбу, все гости с этого мероприятия теперь лечатся от коронавирусной инфекции. Нужно соотносить все риски, и в такой опасной ситуации в первую очередь думать о здоровье, — рассказала директор лечебного департамента регионального минздрава Мила Тен.

Как сообщили в региональном минздраве, большая часть заболевших получает терапию в амбулаторных условиях, в регионе сохраняется резерв коечного фонда и лекарственных препаратов.

— Призываем в случае недомогания не откладывать на потом визит к врачу, а обращаться непосредственно при появлении первых симптомов ОРВИ. И обязательным остается требование по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Нужно избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и дистанцию, — прокомментировал министр здравоохранения области Владимир Кузнецов.