За снос памятной стелы в Невельске ответят. Прокуратура усматривает в ее демонтаже признаки преступления

Продолжается разбирательство в связи со сносом памятной стелы, посвященной 10-й годовщине полета в космос Юрия Гагарина. Возбуждено административное дело о самоуправстве в отношении вице-мэра Невельского района, который дал устное указание демонтировать стелу. Решение было принято без проекта и без муниципального контракта. По самому факту демонтажа памятника возбуждено уголовное дело – сносом занималось ООО «Спецстрой».

Как сообщили в региональном следственном управлении, дело возбуждено по части 1 статьи 243 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей меры ответственности за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. И меры эти достаточно суровы: от штрафа в размере до трех миллионов рублей до лишения свободы на три года.

Расследование всех обстоятельств позволит представить полную картину: кто должен был следить за сохранностью памятника, кто недосмотрел, а кто не исполнил своих полномочий и не оформил должным образом этот объект, являющийся культурной ценностью, кто конкретно принял решение о его сносе.

Проверкой прокуратуры установлено, что памятная стела с барельефом легендарного космонавта с 1971 года находилась в Невельске на улице Советской, а в 1978 году горожане собственными силами отреставрировали ее и определили по новому «адресу» – на въезде в город.

Мэру района внесено представление, организована служебная проверка. Установлено, что администрация Невельского района не провела работу по включению памятной стелы в перечень объектов культурного наследия.

Сейчас стела, а точнее, все, что от нее осталось, размещено на хранение на территории мэрии. После осмотра решено провести реставрацию, районные власти ищут подрядчиков.

«Советский Сахалин» сообщил о бедственном состоянии памятника еще в середине мая в публикации «Приехали…». Автор, южносахалинец Евгений Захаров, написал: «Недавно я ездил в Невельск. То, что я там увидел, иначе чем издевательством над памятью не назовешь…». Памятник был весь обшарпан, площадка разбита, кругом грязь и лужи.

Губернатор Валерий Лимаренко факт сноса памятной стелы назвал «неуважительным отношением к великому прошлому страны» со стороны главы района. И поручил невельским властям «в кратчайшие сроки отреставрировать стелу и найти ей достойное место в центре города».

Владимир СЕРГЕЕВ.

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