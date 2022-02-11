Следить за состоянием полигона «Известковый» будут видеокамеры

Председатель правительства области Алексей Белик проверил исполнение поручений по полигону ТБО. Две недели назад он поставил задачу к 10 февраля запустить в работу мобильную сортировочную линию, завершить установку ангара, в котором размещается оборудование, а также набрать персонал.

– Все поставленные задачи, которые необходимо было выполнить к 10 февраля, выполнены. Я поручил подготовить предложения по мероприятиям, связанным с мониторингом. Здесь будут смонтированы камеры, и каждый житель сможет онлайн увидеть, как идет работа. Также дал поручения проанализировать вопрос о необходимости ограждения нижней части полигона забором высотой 10-15 метров, чтобы не допустить разлета мусора. Сегодня же готовится к объявлению конкурс на приобретение пресса, который также позволит значительно снизить риски разлета отходов, – отметил председатель правительства области.

Процесс сортировки на полигоне изначально организован так, чтобы не допустить разлета мусора. Из закрытого кузова автомобиля отходы сразу попадают на сортировочную линию в помещении ангара. Специальный аппарат, похожий на мощный пылесос, собирает легкий мусор.

– На сортировочной линии из общей массы мусора выбирается пластик, металл, картон и стекло. Остальные отходы, непригодные для переработки, отправляются на захоронение. Как только будет приобретен пресс, отходы будут спрессовываться, и также отправляться на захоронение, – рассказал генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

Сегодня на сортировочной линии обрабатывают около 25 тонн мусора в сутки. Суточная производительность оборудования рассчитана на 250 тонн. На эти объемы планируется выйти в течение полутора-двух месяцев. Это позволит сортировать весь мусор, который вывозится из Южно-Сахалинска. Параллельно будет начата работа по рекультивации старых свалок и дальнейшему вводу земель в оборот.

Как сообщил заместитель председателя правительства Владимир Сидоренко, в конце прошлого года утверждена новая территориальная схема, где полностью расписан по этапам ввод новых объектов и вывод из эксплуатации старых полигонов. Осенью 2023 года планируется ввести новую станцию термообработки в Южно-Курильском районе. Там тоже предусмотрена сортировка мусора. Стекло, металл, пластик будут вывозить в Южно-Сахалинск и Корсаков и перерабатывать. Остальные отходы пойдут на сжигание.

Накануне по приглашению руководства полигона объект проинспектировали экологи и побывали и общественники, которые смогли подробно ознакомиться с технологическим процессом, сообщает пресс-служба регионального правительства.