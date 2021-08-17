За сутки мошенники выманили у троих сахалинцев в общей сложности более 700 тысяч рублей

Почти полмиллиона рублей похитили аферисты у 30-летней жительницы села Синегорск.

В беседе с полицейскими гражданка уточнила, что находилась в Ростовской области, когда на ее мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что на имя сахалинки, якобы, подана заявка на оформление кредита.

Для отмены операции необходимо срочно самой взять кредит на эту же сумму и сообщить коды из смс-сообщений, которые придут на гаджет. Как только женщина это сделала, с ее счета была списана вышеуказанная сумма, а звонивший более на связь не выходил.

Похожая ситуация произошла с пенсионеркой из Корсакова. Отличие этого случая от предыдущего в том, что женщина сама перечислила на счет мошенника кредит, который оформила на своё имя. Звонивший также представился сотрудником банка и под предлогом оформления кредита уговорил пенсионерку опередить их, получить заём и перечислить его на продиктованные им номера. В итоге жительница портового города лишилась четверти миллиона рублей.

52-летний житель села Горнозаводска, просматривая видеоролики на одном из популярных хостингов в сети Интернет, увидел объявление о том, что государство возвращает денежные средства населению за период трудовой деятельности. Для этого необходимо заполнить анкету с указанием персональных данных для расчета суммы, которую ему вернёт государство.

Что мужчина и сделал. Следующая информация гласила о том, что ему полагается компенсация в размере 297 тысяч рублей. Но для получения этой суммы необходимо заплатить более пяти тысяч рублей. Эту сумму он тоже заплатил, потом перевел еще какие-то проценты — для ускорения получения компенсации. В общей сложности за несколько банковских операций он перевёл мошенникам 34 тысячи рублей.

По всем вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.