За тайнами острова Чирпой. Участники комплексной экспедиции по исследованию Курил прибыли в Сахалинскую область

Первый сезон экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» прошел в июле 2019 года. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист экспедиционного центра минобороны, заместитель начальника экспедиции по научной работе Антон Юрманов.

В течение двух месяцев ученые вместе с волонтерами обследовали острова Итуруп и Уруп. Специалисты провели археологические, ботанические, ихтиологические, ландшафтные и орнитологические исследования. В 2020 году экспедиция была отменена из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Нынешний отряд – авангард второго сезона комплексной долгосрочной экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда», проводимой совместно экспедиционным центром мин­обороны России и Русским географическим обществом. Экспедиция завершит исследовательские и поисковые работы, начатые в 2019 году на острове Уруп, и обследует остров Чирпой», – сказал Юрманов.

В состав отряда вошли 55 специалистов – ученые из институтов РАН и университетов, поисковики, водолазы, гидрографы из Морского корпуса Петра Великого. По словам Юрманова, задачи экспедиции в этом сезоне – оценка биоразнообразия островов, изучение ценных экосистемных компонентов, геолого-вулканологическое картирование, изучение культуры и истории народа айну, поиск и эвакуация объектов военно-технической истории. «Интересной задачей станет эвакуация в фонды зоологического музея Московского государственного университета крупного черепа кашалота и японского истребителя «Зеро» времен второй мировой войны, обнаруженных в 2019 году», – сказал Юрманов.