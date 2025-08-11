За три года на островах обновят более 40 км инженерных коммуникаций

В Охе с середины июня обновлено почти 2 километра сетей водоснабжения. Это 60 процентов от запланированного. До конца тёплого сезона планируется заменить ещё свыше 3,5 километра коммуникаций.

Работы в северной столице Сахалина ведутся на улицах Невельского, Дзержинского, 50 лет Октября, Красноармейской, Цапко, 60 лет СССР. Проект предусматривает прокладку трубопровода водоснабжения, а также устройство 15 железобетонных колодцев. Задействовано 12 специалистов и 7 единиц техники.

– Все эти работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал Президент России Владимир Путин. Одна из его целей – повысить качество коммунальных услуг. А для этого требуется модернизировать соответствующую инфраструктуру: котельные, тепловые сети, системы водоподготовки и питьевого водоснабжения. В результате работ, которые мы сегодня выполняем в Охе, улучшится водоснабжение города, в котором проживает более 19 тысяч человек, – сказал председатель правительства области Алексей Белик.

Замена инженерных коммуникаций проводится и в других городах области. В Корсакове работы ведутся сразу на трёх участках сетей водоснабжения: по улицам Первомайской, Гвардейской и в переулке Заречном. В Томари меняют свыше 3 километров теплосетей по улицам Дзержинского, Ломоносова и Юбилейной.

В следующем году в регионе работы по замене инженерных коммуникаций в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжатся. Предстоит обновить свыше 13 километров сетей водоснабжения. Всего же, благодаря инициативе Президента России, в течение трёх лет на островах будет обновлено более 40 километров инженерных коммуникаций, сообщает пресс-служба области.