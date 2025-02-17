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За три года в регионе планируется заменить четыре десятка километров сетей

Он называется «Инфраструктура для жизни». За этот срок предстоит полностью заменить в общей сложности четыре десятка километров сетей, обеспечивающих сахалинцев и курильчан теплом, водой и услугами водоотведения.

Работы по этому плану развернутся с наступлением тепла. За 2025 год заменят 3,2 км сетей теплоснабжения и 0,9 км – водоснабжения. В 2026-м, по словам министра ЖКХ региона Наталии Куприной, проложат более 13 км коммуникаций. В 2027-м заменят около 16 км сетей водоснабжения, более 3 км водоотведения и 5 км теплосетей.

В итоге сократятся потери, повысится качество коммунальных услуг, более благоприятной станет обстановка в домах жителей региона.

– Это одна из важнейших задач нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», – сказал председатель регионального правительства Алексей Белик.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

По региональной программе, призванной обеспечить людей качественными коммунальными услугами, в ближайшие годы отремонтируют и модернизируют 66 объектов.

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