За успехи, за волю к победе. Сахалинский паралимпиец Всеволод Щеглов удостоен благодарности Президента России за вклад в развитие спорта

Впечатляющая высота

Владимир Путин встретился с победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине, а также с паралимпийской сборной страны. Среди них – сахалинец Всеволод Щеглов, завоевавший «серебро» международных альтернативных паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт».

Островной сноубордист был удостоен благодарности Президента за вклад в развитие физической культуры и спорта. Вместе с ним благодарственные письма вручили парагорнолыжникам Алексею Бугаеву и Александру Алябьеву, выступающим за Москву и Сахалинскую область, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

– Очень приятно получить свою первую государственную награду за развитие паралимпийских видов спорта. К сожалению, не получилось лично пообщаться с Владимиром Владимировичем Путиным. Но надеюсь, что это не последняя моя встреча с ним в Кремле и не последняя государственная награда, поделился впечатлениями от встречи Всеволод Щеглов.

Во время встречи Президент вручил государственные награды победителям Олимпиады в Пекине.

– Прежде всего хотел бы поблагодарить вас за труд, за ваши успехи, за волю к победе. Ваши победы в спорте, безусловно, вдохновляющий, может быть, даже супервдохновляющий пример для очень многих, для миллионов людей. Пройти сложнейший отбор на олимпийские и паралимпийские игры – это уже впечатляющая высота. Путь к ней всегда сложен, требует особого таланта и самоотверженного труда, и каждый из вас этот путь достойно прошел, – обратился к спортсменам Владимир Путин.

Зимние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» прошли в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта. Они были организованы сразу после того, как Международный паралимпийский комитет необоснованно отстранил россиян от участия в Играх в Пекине.

В рамках альтернативной Паралимпиады в Ханты-Мансийске также провели соревнования, предусмотренные программой зимних Игр в Пекине. По их результатам Алексей Бугаев завоевал две золотые медали, а Всеволод Щеглов и Александр Алябьев стали обладателями серебряных наград.

Реванш в финале

В Белогорске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу. В большом уни­версаль­­ном зале физкуль­тур­но-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова состязались юноши и девушки 2006 – 2007 г. р.

В турнире девушек островной регион представляла команда спортшколы по волейболу г. Южно-Сахалинска. В подгруппе она заняла второе место. Сахалинские волейболистки выиграли два матча, но проиграли Приморью.

Одержав победу в полуфинале, островитянки в финале вновь встретились со сверстницами из Приморского края. На этот раз наша команда взяла реванш, выиграв тяжелейший матч на тай-брейке – 3:2.

Победительницами первенства ДФО стали Софья Васько, Полина Ермакова, Анастасия и Екатерина ¨жиковы, Арина Забеганова, София Портных, София Алейникова, Виктория Огн¸ва, Ульяна Яковлева, Камила Килина, София Шорина и тренер Марина Борисовна Захарова. Теперь им предстоит подготовка к финалу первенства России.

Сахалинские юноши заняли четвертое место из восьми команд.

21 медаль дзюдоистов

В Благовещенске состоялся открытый турнир по дзюдо «Юный амурец». Он собрал много желающих испытать свои силы.

Среди участников были воспитанники сахалинской областной спортшколы самбо и дзюдо. Им удалось завоевать 21 медаль.

Победителями турнира в своих возрастных группах стали Владимир Рогозин, Максим Пивоварчик, Нуриэль Бердикулов, Даниэль Бердикулов, Богдан Тяпшев, Никита Марьиных, Роман Гарибов, Арт¸м Мудрак, Дмитрий Бутаков.

Серебряные призеры: Кирилл Бутаков, Даниил Пудовкин, Билал Максатбеков, Асема Калыбекова.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Илья Скворцов, Дмитрий Домарад, Рустамджон Гуляев, Денис Козик, Вероника Макеева, Светлана Аргунова, Эмир Ибрагимов, Алсу Максутова.

Победителей и призеров соревнований подготовили тренеры Игорь Кардаш, Олег и Анастасия Богдановы, Рамазан Саадуев, Асел Бекбосун, Евгений Шабашов.

«Серебро» и «бронза»

Сахалинские боксеры Михаил Потапов и Егор Степкин завоевали две медали первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей 13 – 14 лет.

Турнир прошел в Чите и собрал более 150 спортсменов из 11 регионов страны.

Боксер из Поронайска Егор Степкин (тренер Д. Парфенов) стал обладателем серебряной награды в весовой категории до 66 кг. Воспитанник спортшколы г. Холмска Михаил Потапов (тренер А. Пак) завоевал бронзовую медаль в категории до 42 кг.

Пример Анастасии

Сахалинский мас-рестлер Анастасия Плотникова заняла третье место на чемпионате России и вошла в состав сборной страны. Престижные соревнования проходили с 22 по 24 апреля в Казани.

В чемпионате приняли участие 183 спортсмена из 33 регионов страны. Сахалинскую область представили Федор Абрамов, Игорь Кислицын, Николай Иванов, Евгений Борозна и Анастасия Плотникова.

Девушка выступила успешнее остальных островитян и сумела завоевать «бронзу» в категории до 55 кг.

Анастасия Плотникова является спортсменкой центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Среди мужчин лучший результат показал Федор Абрамов. В категории до 90 кг он занял пятое место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.

Первый турнир

Спортсмены отделения спортивной гимнастики спортшколы «Кристалл» г. Южно-Сахалинска стали обладателями пяти медалей первенства Амурской области.

Соревнования прошли в Белогорске и собрали 135 гимнастов в возрасте от 5 до 13 лет.

Для наших ребят этот турнир стал первым за пределами островного региона.

Среди атлетов второго юношеского разряда Евгений Ровенских завоевал «золото», а Георгий Ким – «бронзу». Тренер спортсменов – Евгений Канека.

В программе третьего юношеского разряда островные спортсмены заняли весь пьедестал. Первым стал Алексей Бадыкшанов (тренер Ольга Сперанская), вторым – Никита Ключников (тренер Георгий Вертелов), третьим – Илья Шаталов (тренер Георгий Вертелов).

Фестиваль по савату

Островные спортсмены успешно выступили на всероссийском фестивале по савату, а также на чемпионате и первенстве России в разделе «ассо». В копилке сахалинской сборной четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая медали.

Соревнования проходили с 22 по 23 апреля в Санкт-Петербурге. В них приняли участие более 200 спортсменов из 23 регионов России.

Среди сахалинцев высокие результаты на фестивале показали Елисей Быстрых (1-е место, до 36 кг), Кирилл Грунин (1-е место, до 39 кг), Сергей Леонов (2-е место, до 39 кг).

На первенстве медали завоевали Ярослав Дудкин («золото», +65 кг), Иван Маслов («серебро», до 52 кг), Дмитрий Юшко («серебро», до 56 кг), Тимофей Исаев («серебро», до 75 кг).

«Золото» чемпионата России по савату в разделе «ассо» завоевал Владимир Хе (до 75 кг), «серебро» у Шамиля Шамсудинова (+85 кг), «бронза» у Сергея Конюхова (до 70 кг).

Шах… И мат!

Юные островные шахматисты приняли участие в первенстве России. Оно прошло в Сочи.

Лучше всего островные шахматисты выступили в блице. Марина Круглова (возрастная группа до 11 лет) набрала 5,5 очка из 11 (32-е место среди 60 участников). Михаил Парецкий (до 13 лет) до последнего тура был в числе претендентов на медали, но проиграл будущему победителю первенства и занял 13-е место среди 123 шахматистов (7,5 из 11). У Влада Черняева (до 15 лет) было 5 из 11 (87-е место среди 139 участников).

В быстрые шахматы Марина Круглова не играла. Михаил Парецкий набрал 5,5 очка из 9 (35-е место среди 153-х). Владислав Черняев набрал 4 из 9 (109-е место среди 161 участника).

В классических шахматах Марине Кругловой удалось набрать 3,5 из 9 (44-е место среди 52 участников), а Михаилу Парецкому – 4 из 9 (39-е место среди 56 участников).

Своим впечатлением о выступлении Марины Кругловой поделился ее тренер Павел Потёмкин.

– Высшая лига отличается крепким составом и плотностью борьбы. Партии длились по 3 – 4 часа каждая. А, например, в третьем туре с Анастасией Оор­жак из Республики Тыва (участница первенства мира среди кадетов по быстрым шахматам и блицу) и того больше – 4 часа 15 минут. Марина вышла из зала последняя. Была ничья, и все же это – упущенная победа.

Нужно отдать должное Марине за старания. Во многих партиях она пере­игрывала маститых соперниц, но, увы, не хватило опыта таких престижных соревнований. В завершающей стадии партии происходили сбои, что не редкость в детских шахматах, когда эмоциональное напряжение достигает критической точки.

Конкуренция сейчас очень высока, а насыщенность и хорошее качество партий Марины – лучший стимул к дальнейшей работе. Занимаемся мы вместе всего несколько месяцев, и впереди много интересной и напряженной работы для устойчивых достижений на таком уровне. Надеюсь, у Марины будет достаточно мотивации для стремления к новым успехам, – сказал Павел Пот¸мкин.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.