За высокий профессионализм

За свою почти 100-летнюю историю газета «Советский Сахалин» отмечалась не только государственными наградами (орден Трудового Красного Знамени в 1975 году, Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР в 1985-м), но и общенациональными профессиональными знаками отличия.

В 1979-м газета награждена дипломом Главного комитета Выставки достижений народного хозяйства СССР за публикацию материалов об опыте передовиков производства. В 1980 и 1983 годах «Советский Сахалин» ещё дважды получал аналогичную награду. 12 журналистов газеты отмечены медалями ВДНХ.

В 1990-м газета награждена Почётной грамотой правления Союза журналистов СССР за лучшее освещение проблем агропромышленного комплекса.

В 1996-м специальный корреспондент газеты Вячеслав Каликинский первым из сахалинских журналистов удостоен премии Союза журналистов России за высокое профессиональное мастерство.

В 1996-м «Советский Сахалин» становится лауреатом первого конкурса региональных СМИ «Вся Россия» в Волгограде.

По итогам 1997 года газета признана лауреатом журналистского конкурса «Экономическое возрождение России».

В 1997-м «Советский Сахалин» победил в журналистском конкурсе «Лучшая публикация по проблемам топливно-энергетического комплекса России» (председатель жюри президент Московского пресс-клуба Э. Сагалаев, среди членов жюри – декан факультета журналистики МГУ Я. Засурский).

В 2005-м редакция побеждает во всероссийском конкурсе «Золотой гонг» в номинации «Газета года».

В 2007-м ответственный секретарь газеты «Советский Сахалин» Вячеслав Жердев получил серебряную медаль на всероссийском конкурсе «Лучшая региональная газета» в номинации «Лучшее журналистское расследование» за серию публикаций (золотая медаль по решению жюри не вручалась).

В 2008-м Вячеслав Жердев отмечен дипломом всероссийского конкурса «Золотой гонг» в номинации «Расследование года».

В 2011-м лауреатом всероссийского конкурса «Золотой гонг» стал корреспондент газеты Ярослав Сафонов – за результативность публикации «Реликтовая помойка» о спасении реликтовых островков природы.

В 2012-м издание объявлено лауреатом национального конкурса российских строителей «Строймастер» за освещение вопросов саморегулирования в строительстве.

В 2021-м «Советский Сахалин» становится лауреатом сразу двух всероссийских конкурсов – «Золотой гонг» и «10 лучших газет России» – за акцию года.

В этом же году главный редактор издания Татьяна Вышковская занесена на Доску почёта г. Южно-Сахалинска.

В 2021-м специальный корреспондент газеты Людмила Степанец получила диплом Союза журналистов России на творческом конкурсе медиафорума «Вся Россия-2021» за лучшую авторскую публикацию «Экспертиза под копирку».

В 2022 и 2023 годах газета награждена дипломами всероссийского конкурса «10 лучших газет России» за проект «Воспетые острова» и за цикл публикаций «В зеркале десятилетий».

В 2024-м главный редактор газеты Татьяна Вышковская стала победителем ХХХ Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2024» в номинации «Редактор года».